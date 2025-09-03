İSTANBUL 31°C / 22°C
Ekonomi

Savunma sanayi ihracatta vites yükseltti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayında savunma ve havacılık sanayisi ihracatının yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 13:31
Savunma sanayi ihracatta vites yükseltti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ağustos ayında, savunma ve havacılık sanayisinin yüzde 97,3 artışla 834 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Savunma ve havacılık sanayisinde ağustos ayında gerçekleşen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97,3 artarak 834 milyon dolara ulaştığını açıklayan Haluk Görgün, ocak-ağustos döneminde toplam ihracatın da yüzde 45 artışla 5 milyar 418 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Başkanlığı olarak uluslararası işbirliği faaliyetlerimiz ve yüksek teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerimizle ihracatın sürdürülebilirliğini teminat altına almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ana yüklenicilerimizden KOBİ'lerimize uzanan bu başarı zincirini hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ihracat hedeflerine ulaşmak için sektör olarak gece gündüz çalışmaya ve yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen tüm firmalarımızı, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyorum. Milli teknolojilerle büyüyen bir Türkiye için, durmaksızın çalışmaya devam!"

