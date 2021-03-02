Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantılarına Bakan Varank da katılacak

DHA 02 Mart 2021 Salı 10:03 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 10:03

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişikliğe gidildi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı da katılacak. Değişikliğin ardından ilk toplantı, bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.