Ekonomi

Savunma sanayiinde devran döndü: Türkiye'nin başarılarına hayranız

Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Bogdan Pidanty, Polonya'nın Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duyduğunu belirterek, Türkiye'yi NATO bünyesinde askeri teknoloji alanında kilit ortak olarak gördüklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren Ukrayna'ya yardım faaliyetlerinde görev alan Polonyalı Tuğgeneral Pidanty, ülkesinin başkenti Varşova'da, AA muhabirinin de yer aldığı Türk basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Pidanty, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını anlatarak savaşın başından itibaren Kiev'e askeri teçhizat yardımlarında bulunduklarını söyledi.

Ülkesinin Ukraynalı askerlerin tedavisi ve eğitimi gibi konularda roller üstlendiğini aktaran Pidanty, Ukrayna'ya doğrudan yapılan askeri yardımların yaklaşık 4 milyar avro olduğu bilgisini paylaştı.

- TÜRKİYE'NİN ASKERİ VE TEKNOLOJİK BAŞARILARINA HAYRANLIK

Türkiye'nin savaştaki barış ve arabuluculuk çabaları ile Karadeniz Tahıl Girişimi gibi inisiyatiflerine atıfta bulunan Pidanty, bunun için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

Pidanty, "Polonya, Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duymakta ve Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak görmektedir." ifadesini kullandı.

Ankara ile Varşova arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknoloji alanlarında da çok yakın işbirliği yürütüldüğünü söyleyen Pidanty, Türkiye'nin roket ve füze topçuluğu ile elektronik harp alanlarında da büyük deneyim ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip lider bir ortak olduğu mesajını verdi.

Türk basın mensupları, Varşova'da Polonya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve düşünce kuruluşundan uzmanlarla da bir araya geldi.

