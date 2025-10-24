Savunma sanayinde seri üretim hızlanıyor, insan kaynağı artıyor! Çalışan sayısı 158 bine çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, geçtiğimiz gün, Milli Yetkinlik Hamlesi Projesi kapsamında hayata geçirilen 'ELMAS Programı'nın tanıtımı için Adana'ya geldi. Prof. Dr. Hakan Karataş, tanıtım toplantısının ardından İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞAN SAYISI 90 BİNDEN 158 BİNE ÇIKACAK"

Milli Yetkinlik Hamlesinden bahseden Prof. Dr. Hakan Karataş, projeler ile birlikte savunma sanayinde çalışan sayısının 90 binden 158 bine çıkacağını anlatarak, "Milli Yetkinlik Hamlesi, savunma sanayimizin yetenek yönetimiyle ilgili bir projesi. Savunma Sanayi Başkanlığımızın işi koordine ettiği bin 400 proje yönetiliyor. Bunlardan bir tanesi yetenekle, insanla ilgili. 1 yıl öncesinde Cumhurbaşkanımızın onayıyla Milli Yetkinlik Hamlesi projesini başlattık. Lise öğrencilerinden üst düzey yöneticilere kadar, savunma sanayinde şu anda operasyonlarda çalışan ya da çalışmaya aday olan bütün katmanların yetenek veya yetkinlik farkındalığını oluşturmak, yeni yetkinlik setleri kazandırmayı amaçlıyoruz. 12. Kalkınma Planı'nda savunma sanayinin bu büyüme hızıyla şu anda 90 bin olan çalışan sayısı, 158 bin olacak" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA SANAYİNDE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 55-60'I TEKNİSYEN OLACAK"

ELMAS Programı'yla savunma sanayinin ihtiyacı olan teknisyen ve operatörlerin yetiştirileceğinden bahseden Prof. Dr. Karataş, "Meslek lisesi öğrencilerinin mesleki ve teknik gelişimini kazandıracak yeni bir model önermeye çalışıyoruz. Buradaki amacımız, savunma sanayimizin yüzde 45'i operatör ve teknisyen rolünde. Seri üretime girecek bizim bütün platformlarımızdan sonra birkaç yıl içerisinde savunma sanayinde çalışanların yüzde 55-60'ının teknisyen ve operatörler olacağını öngörüyoruz. Bu boşluğu dolduracak, savunma sanayi platformları seri üretime girdiğinde kaliteyi yakalayacak beceriyle sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 12 il ve o illerde pilot okullar belirledik" diye konuştu.

"CİDDİ BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNDEYİZ"

Savunma sanayinin ürettiği ürünlerin katma değerinin yüksek olduğunu, ihracata ciddi katkılar sağladığını belirten Prof. Dr. Karataş, daha sonra şunları söyledi:

"Savunma sanayinde bin 400'e yakın proje yürütülüyor ve doğrudan savunma sanayine çalışan 3 bin 500 şirket var. 90 binin üzerinde çalışan var ve 7.1 milyar dolara gelmiş ihracat, üretim hacmi ve insan envanteriyle birlikte muazzam bir noktaya geldik. Geçtiğimiz yıl yapılan ihracatın da yüzde 55'ini sadece Orta Doğu, Uzak Doğu ülkelerine değil NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine yaptık. Bu bizim ülkelerimizin, platformlarımızın ne kadar geçerlilik sağladığını bize gösteriyor. Savunma sanayimizin önü çok açık. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle yüzde 20'den yüzde 83 yerli ve milliliğe ulaştık. Özgür ve özgün projeler tasarlayıp hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da savunma sanayimiz yüzde 100 yerli olana kadar hem kendi hem de dost ve müttefik ülkelerimizin ihtiyaçları, yeri geldiğinde bize ihtiyaç duyan NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin ihtiyaçları için üretmeye devam edeceğiz. Ciddi bir dönüşüm sürecindeyiz. Tasarım ve proje yapan bir sektörden bunu kaybetmeden seri üretime geçen bir dönemdeyiz. Gittikçe savunma sanayimiz büyüyecek, ülkemiz her alanda büyüyor bu rakamları da vatandaşlarımıza duyuracağız."