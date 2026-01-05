İSTANBUL 16°C / 10°C
Ekonomi

Savunma ve havacılıkta tarihi başarı: 10 milyar doları aştı

Türkiye'de geçen yıl 26 sektörden 18'i ihracatını artırırken, yurt dışı satışlarını yüzde 48,72 yükselten savunma ve havacılık sanayisi bu alanda başı çekti. Bu sektörün ihracatı tüm zamanların rekorunu kırarak 10 milyar 16 milyon dolara yükseldi.

5 Ocak 2026 Pazartesi 11:40
Küresel ekonomik büyümenin oldukça zayıf seyrettiği, dış ticarette artış hızının tarihsel ortalamaların altında kaldığı, ticaret savaşları, gümrük vergisi artışları ve korumacılık eğilimlerinin güç kazandığı zorlu bir süreçte Türkiye ekonomisi üretim kapasitesi, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat artışıyla pozitif bir şekilde ayrışmayı başardı.

Ticaret diplomasisi alanında yapılan faaliyetler ve ihracatçılara verilen destekler, ihracatta geçen yıl yeni rekor getirdi. Türkiye'nin geçen yıl ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi. Böylece yıllık ihracat 2021'den bu yana aralıksız olarak beşinci yılda da artış trendini sürdürmüş oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025'te bir önceki yıla göre 26 alt sektörden 18'i ihracatını artırırken, 8'inde gerileme yaşandı.

İhracat artışında yüzde 48,72 ile savunma ve havacılık sanayisi başı çekti. Bu sektörün ihracatı tüm zamanların rekorunu kırarak 10 milyar 16 milyon dolara yükseldi.

"GEMİ VE YAT HİZMETLERİ" İLE "SÜS BİTKİLERİ" İLK ÜÇTE

Artış oranına göre ikinci sırada yüzde 17,35 ile (2,24 milyar dolar) gemi, yat ve hizmetleri, üçüncü sırada yüzde 13,37 ile (159,9 milyon dolar) süs bitkileri ve mamulleri, dördüncü sırada yüzde 11,58 ile otomotiv endüstrisi (41,5 milyar dolar), beşinci sırada yüzde 8,86 ile yaş sebze ve meyve (3,7 milyar dolar) sektörü yer aldı.

Tütün sektörünün ihracatı yüzde 8,4 (1,06 milyar dolar), demir ve demir dışı metallerin yüzde 6,5 (13,2 milyar dolar), elektrik ve elektronik sektörünün yüzde 6,32 (17,7 milyar dolar), mücevherin yüzde 6 (7,9 milyar dolar), su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün yüzde 4,74 (4,05 milyar dolar) arttı.

İhracat artışı çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde yüzde 4,3 (5 milyar dolar), hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 3,8 (12,4 milyar dolar), kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 3,72 (31,9 milyar dolar), iklimlendirme sanayisinde yüzde 3,44 (7,4 milyar dolar), madencilik ürünlerinde yüzde 3,35 (6,2 milyar dolar), çelikte yüzde 2,43 (16,5 milyar dolar), mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 1,16 (8 milyar dolar), makine ve aksamlarında yüzde 0,64 (11,3 milyar dolar) oldu.

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI EN FAZLA GERİLEYEN SEKTÖR OLDU

Geçen yıl 8 sektörün ihracatı azalırken, düşüş oranı 6 sektörde tek haneli gerçekleşti.

En büyük düşüş yüzde 39,03 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe yaşanırken, bu alandaki ihracat 496 milyon dolara indi.

İhracattaki düşüş fındık ve mamullerinde yüzde 14,51 (2,3 milyar dolar), hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 6,4 (16,8 milyar dolar), kuru meyve ve mamullerinde yüzde 6,12 (1,7 milyar dolar), deri ve deri mamullerinde yüzde 5,35 (1,4 milyar dolar), meyve sebze mamullerinde yüzde 5,18 (2,6 milyar dolar) oldu.

Halı ihracatı yüzde 1,01 (2,8 milyar dolar), tekstil ve hammaddeleri ise yüzde 0,92 (9,4 milyar dolar) azaldı.

SEKTÖRLERİN İHRACATI

TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 döneminde sektörlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

SEKTÖR2024 İhracatı (Bin dolar)2025 İhracatı (Bin dolar)Değişim (Yüzde)
Savunma ve Havacılık Sanayii6.734.84310.016.30248,72
Gemi, Yat ve Hizmetleri1.912.2512.243.95217,35
Süs Bitkileri ve Mamulleri141.065159.92613,37
Otomotiv Endüstrisi37.211.66141.521.09611,58
Yaş Meyve ve Sebze 3.402.9173.704.4148,86
Tütün 978.6901.060.9398,40
Demir ve Demir Dışı Metaller 12.434.19413.242.1456,50
Elektrik ve Elektronik16.677.73017.731.7506,32
Mücevher7.458.3677.905.9416,00
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller3.863.0994.046.1144,74
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri4.314.1794.499.9014,30
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 11.914.56412.367.1193,80
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 30.785.24231.931.8783,72
İklimlendirme Sanayii7.143.4367.388.9463,44
Madencilik Ürünleri6.011.7346.213.1103,35
Çelik16.149.33116.541.5732,43
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri7.895.3557.987.0821,16
Makine ve Aksamları11.190.10911.261.5590,64
Tekstil ve Hammaddeleri9.495.7129.408.630-0,92
Halı 2.867.4772.838.524-1,01
Meyve Sebze Mamulleri 2.728.0892.586.724-5,18
Deri ve Deri Mamulleri 1.526.6631.445.058-5,35
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.856.2111.742.530-6,12
Hazır Giyim ve Konfeksiyon 17.920.37616.773.432-6,40
Fındık ve Mamulleri 2.639.3462.256.307-14,51
Zeytin ve Zeytinyağı 813.567496.026-39,03

