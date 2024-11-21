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Ekonomi

Savunmada 185 ülke 'Türkiye' dedi! 10 milyar doların üzerinde gireceğiz

Savunma sanayisinde uluslararası arenada rağbet gören Türkiye, 185 ülkeye 7 milyar dolar değerinde 230'un üzerinde farklı ürün ihraç etti, etmeye devam ediyor. Savunma sanayisinde Türkiye diyen 185 ülkeye 7 milyar dolar ihracat teslimatı yapılırken yeni yıla da 10 milyar doların üzerinde yeni sözleşmeyle gireceği bildirildi.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
Savunmada 185 ülke 'Türkiye' dedi! 10 milyar doların üzerinde gireceğiz
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi sektörünün bu yılı 6,5-7 milyar dolar arası bir ihracatla kapatacağını bildirdi.

Görgün, TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ortak akıl, birlikte süreç geliştirme, yenilikleri ve gelişmeyi beklenenin ötesinde bir dinamizmle yapmaya özen gösteren bir yaklaşımları olduğuna dikkati çekti.

Sektörün, özellikle yurt dışından gıptayla izlenildiğine işaret eden Görgün, birçok farklı sektörün ve vatansever insanın da savunma sanayisinin parçası olmak için heyecan duyduğunu, çalışma alanlarında birlikte çok güzel işler yaptıklarını söyledi.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl yaptıkları iki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda seri üretim projeleriyle ilgili kararlar alındığını ve uygulamaya konulduğunu belirterek "Hemen hemen tüm projelerimizi imzaladık. Yıl sonu yaklaşıyor, imzalanmayan projelerimiz de kısa zamanda tamamlanacak. Bu projelerin imzalanması, sektörümüzün var olan kapasitesini kullanması, yeni kapasitelerin oluşturulması, uluslararası ihracatta da bir potansiyel olarak değerlendirilmesi anlamında kıymetliydi." dedi.

- "SEKTÖR 185 ÜLKEYE 230'UN ÜZERİNDE FARKLI ÜRÜN İHRAÇ EDİYOR"

Görgün, bu haftanın savunma sanayisi açısından önemli olduğunun altını çizerek, kısa pistli bir gemiye Bayraktar TB3'ün kalkış ve iniş yaptığını anımsattı. Bunun, dünya havacılık tarihi için çok kıymetli bir ilk olduğunu belirten Görgün, "Türk deniz havacılığı için de bir ilkti ve Türk deniz havacılığı böyle yerli ve milli bir SİHA platformuyla ilki başararak hepimizi gururlandırdı. Uçan platformun üzerindeki motor TEİ'de üretilen bir motorumuzdu. Pist, TCG Anadolu yerli ve milli uçak gemisi. Bu, yerli ve milli önemli bir başarıydı. Savunma sanayimiz, böyle bizi gururlandıran çalışmalara gebe olduğu gibi diğer taraftan da uluslararası anlamda önemli başarıları sağlamak üzere dolu dolu geliyor." diye konuştu.

Sektörün 185 ülkeye 230'un üzerinde farklı ürünü ihraç ettiğini anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda mevcut durumumuzdan daha ileriye gideceğimize inanıyoruz, bunu görüyoruz. Savunma sanayisi sektörü bu yılı 6,5-7 milyar dolar arası bir ihracatla kapatacak. Geçen sene 5,5 milyar dolar ihracat yaparken 10,2 milyar dolar yeni sözleşmeyle girmiştik. Bu sene de aynı şekilde 6,5-7 milyar dolar ihracat teslimatı yaparken yeni yıla 10 milyar doların üzerinde yeni sözleşmeyle gireceğiz."

Görgün, savunma sanayisi sektörünün gelecek yıllarda katma değerli ürünleriyle daha da büyüyeceğini sözlerine ekledi.

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