Savunmada Katar rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün marttaki ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95.5 artarak 289 milyon 224 bin dolara ulaştı. Bu oran, savunma ve havacılık sanayisinin mart ayında en fazla ihracat artışı yaşanan sektör olmasını sağladı. Sektörde mart ayındaki bu artışın en önemli kaynağı Katar’a yapılan ihracat oldu.

Katar’a geçen yılın mart ayında 475 bin dolarlık ihracat yapılırken bu miktar 225 katına çıkarak 106 milyon 733 bin dolara ulaştı. 3 AYDA % 57 ARTIŞ Bu arada ihracatını yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre en fazla artan sektör yüzde 57,3 ile savunma ve havacılık sanayi oldu. Savunma ve havacılık sanayi sektörünün ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre 635 milyon 659 bin dolara ulaştı.

Sektörün ihracatı 2018’in ocak-mart döneminde bulunduğu 404 milyon 88 bin dolar düzeyinden, bu yılın ilk çeyreğinde 635 milyon dolara ulaştı.

TÜRKiYE’DE YATIRIMLARI ARTIYOR

Katarlı yatırımcılar Türk girişim sermayesi fonları ile Doha’da bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Commercial Bank ve Alternatif Bank’ı temsilen toplantıya katılan üst düzey yöneticilerle Katarlı yatırımcılar çeşitli sunumlar ve bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye ve Katar’ın, iki önemli stratejik ve ekonomik paydaş olarak iş birliklerini sürdürdüğünü ve gelecekte de sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu iş birliğinin bir sonucu olarak, 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Dağlıoğlu, “Türkiye’yi ziyaret eden Katarlı turistlerin sayısı 130 bini aştı. Doğrudan yabancı yatırımlar anlamında ise Katarlıların Türkiye’ye yaptıkları yatırımların sayısı son 16 yıldır hızlı şekilde artıyor. Türkiye’de yerleşik Katarlı şirketlerin doğrudan yabancı yatırım hisselerinin toplam değeri ise 5.5 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda” değ