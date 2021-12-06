Savunmadaki başarı örnek oldu: Yerlilik için dev adım

Akşam Gazetesi 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:40 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 08:40

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi, medikal malzemelerin yerli üretimi için işbirliğine imza atıyor. Doç. Dr. Ömür Günaldı, savunma sanayiindeki başarının sağlıkta da olmaması için bir neden yok" dedi.

Milli savunma sanayinde yapılan yatırımlarla yerlilik oranının yüzde 80'lere çıkması diğer sektörlere de örnek oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Çam ve Sakura Hastanesi Beyincerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ömür Günaldı, pandemi sürecinde tüm dünyada yaşanan ekonomik buhrana dikkati çekerek, "Sağlıkta medikal malzemeleri ithal ediyoruz. Bu, yurtdışına büyük paralar ödendiği anlamını taşıyor" dedi. Savunma sanayiinde yaşanan stratejik ve ekonomik kazanımın bir benzerinin sağlıkta da olması için bir yıldır çalıştığını anlatan Günaldı, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ile yarın bu kapsamda bir protokol imzalanacağını söyledi. Günaldı şu bilgileri verdi:

STRATEJİK BİR ADIM

"Savunma sanayiinde bizim mühendislerimiz bu kadar yol kat etmişken, sağlık teknolojisinde geri kalmamız hiç doğru değil. Yarın bize herhangi bir kritik cihazı vermedikleri zaman biz bu hizmeti nasıl sürdüreceğiz? İstanbul'da en iyi hocaların, genç, dinamik uzmanların, asistanların ve sağlık çalışanlarının olduğu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bu ekosistemi oluşturabilmek adına bir yıldır çalışıyordum. Biz kendi aramızda çok toplandık ancak mühendislerin desteği olmadan bir şey yapmamız çok zor."

MÜHENDİSLERDEN DESTEK

"YTÜ'de hekimlerle mühendislerin bir araya geldiği ve projelerini karşılıklı konuştuğu bir çalıştaya katıldım. Orada Rektör Yardımcısı, Mekatrnonik Bölüm Başkanı ve Biyoteknoloji Bölüm Başkanı'na düşüncemi anlattım. Malzemelerle ilgili proje geliştirmeyi ve aramızdaki iletişimi güçlendirmeyi teklif ettim. Hastane başhekimimiz, sağlık müdürümüz de destek verdi. Protokol aşamasına geldik."

MÜHENDİS VE HEKİMLER BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Doç. Dr. Ömür Günaldı çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Bir mikroskop üretebilmek için çok bileşen var; donanım bilmesi gerekiyor, bilgisayar yazılımını bilmesi gerekiyor, optik teknolojileri, lens teknolojileri, ışık teknolojilerini bilmek gerekiyor. Bunu tek bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Mühendisler sağlıkta neye ihtiyaç olduğunu bilmiyor, biz hekimler de ihtiyacı olanı biliyoruz ama nasıl yol almamız gerektiğini bilmiyoruz. İşte burada yapılan, o iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmak. Devletin de stratejik kurumları ASELSAN; TUBİTAK; Kalkınma Ajansı'nın da bu protokole destek vereceğini ümit ediyorum. Hastanemizde mühendislere yer vereceğiz ve birlikte çalışacağız."