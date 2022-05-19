Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Silifke ilçesindeki limanın açığına geldi.

Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak.

Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.

12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerin ardından Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan dördüncü gemi olacak.

Şu anda "Cobalt Explorer" adını kullanan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

DÜNYADAKİ 5 GEMİDEN BİRİ

Dünyada bu sınıfta toplam beş gemi bulunurken, son hamlesiyle Türkiye de bu gemilerden birine sahip oluyor. Uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston olan yeni sondaj gemisi, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik de mürettebat kapasitesi bulunan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi taşıyacak. Diğer yandan, 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor. Çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi olan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı (CMC) sistemi yer alıyor.

ÇOK ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Ayrıca gemide, Basınç Kontrollü Sondaj (MPD) sistemi kullanılıyor. İleri teknolojiyle donatılan geminin isminin ne olacağı da merak konusu. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından filoya katılacak 4'üncü sondaj gemisinin adı henüz netleşmezken, bazı seçenekler değerlendiriliyor. 4'üncü sondaj gemisinin adının "Alparslan" olabileceği üzerinde duruluyor.