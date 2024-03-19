SCADA'ya yurt dışından yoğun ilgi! Pakistan ve BAE'den gelen heyet uygulamayı yerinde inceledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde dağıtım hizmeti verilen 6 ilde enerji şebekesinin güçlendirilmesi için 10 yılda 30 milyar lirayı bulan yatırım gerçekleştirildi.

Bu yatırımlar arasında yer alan SCADA uygulaması uluslararası alanda elektrik dağıtım şirketlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Geçen yıl Singapur'dan gelen heyetin ardından bu yıl Pakistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden (BAE) 6 kişilik heyet Diyarbakır'a gelerek, Dicle Elektrik'in 3 yıldır kullandığı SCADA uygulamasını yerinde inceledi.

Bu sistem, enerji dağıtımında kayıp ve kaçak oranını önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra, bölgedeki zorlu coğrafi şartlar ve operasyonel zorlukların üstesinden gelmede de kritik bir role sahip.

SCADA'nın entegrasyonu, gerçek zamanlı veri toplama ve analiz, uzaktan izleme ve kontrol imkanları sunarak, şirketin enerji dağıtımında verimliliği ve güvenilirliği artırmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik'in şebeke operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Singapur'un ardından Pakistan ve BAE'den gelen 6 kişilik heyeti ağırladıklarını belirtti.

Gelen konukların SCADA Merkezini gördüğünü, şebeke olarak avantajları yerinde inceleyerek, uygulama hakkında detaylı bilgi aldığını ifade eden Tüzün, zorlu şartlarda başarıyla uyguladıkları SCADA'nın uluslararası ölçekte ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Tüzün, "Dicle Elektrik olarak SCADA'nın en güncel sürümünü kullanıyoruz. Bu sebeple SCADA'nın faydalarını yerinde görmek ve uygulamanın tedarik sürekliliğine pozitif etkilerini incelemek üzere konuklarımız Diyarbakır'a geldiler. Yaptığımız yatırımlar ve teknik süreçlerdeki iyileştirmelerin Türkiye dışında diğer ülkeler tarafından da hayranlıkla karşılanmasını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.