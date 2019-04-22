Sebze ve meyvede Ramazan bereketi
Ramazan ayına sayılı günler kala sebze ve meyve fiyatlarından güzel haber geldi. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, “Yeni mahsulle fiyatlar düşecek, mayısta fiyatları bu kadar konuşmayacağız” dedi.
Uzun zamandır meyve-ve sebze fiyatlarından yaşanan dalgalanma, yerini düşüşe bırakıyor. Mayıs ayı ile birlikte soğan, patates, biber ve domates gibi ürünlerin fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket bekleniyor. Böylece vatandaş ramazan ayından ucuz sebze ve meyve yiyebilecek. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, ilerleyen günlerde pek çok üründe fiyat düşüşleri beklendiğini aktardı. Özellikle sebze fiyatlarında düşüş yaşanacağını bildiren Tavşan, patlıcan ve salatalık fiyatlarında ciddi düşüş olduğunu söyledi. Tavşan, sera ürünü patlıcan ve salatalıkta bolluğa dikkati çekerek, üretim bölgesinde 1.5 liradan başlayan kilogram fiyatlarının, halde 2.5-3 lira olduğuna işaret etti.
YENİ MAHSUL GELİYOR
Tavşan, sırada soğan ve patates fiyatlarında düşüş bulunduğuna vurgu yaparak, “Kuru soğan ve patates fiyatları da biraz daha uygun olacak. Yeni mahsuller çıkıyor. Tam rekolte belli değil ama fiyatı normale dönecek. Şu anda Adana’da ürün çıkmaya başladı. Ceyhan’daki ürün gelecek, ardından da Anadolu’dan ürün gelecek. Gelmeye başladı ürün. Bir hafta içinde bollaşacak, ürün fiyatları biraz daha makul seviyelere gelir” diye konuştu. Tavşan, soğan ve patatesin gelmesiyle ithal ürün getirilmesine de gerek kalmayacağına işaret etti. Fiyatında düşüş beklenen sıradaki ürünün biber olacağını kaydeden Tavşan, “Fiyatı yüksek olarak biber çeşitleri kaldı. Onlar da havaların ısınmasıyla normale dönecek. Her türlü biber gelecek, kıl, sivri, dolma, acı, kapya cinsi biberler piyasaya girecek. Havalar hala soğuk seyrediyor. Üretim bölgelerinde de hava sıcaklıkları halen yükselmedi. Birazcık havalarda ısınma olması fiyatları normal seviyelere düşürecek” ifadelerini kullandı.
SOĞAN VE DOMATES NORMALE DÖNÜYOR
Tavşan, domateste de havaların ısınmasının beklendiğini belirterek, şöyle devam etti: “Sebze meyve işi taahhütle olmaz. Normal olarak mayısta ürün fiyatlarının düzene girmesi lazım. Yeşil soğanın fiyatı yüksek deniyor ancak zaten bu mevsimde bu ürünün lezzeti de çok olmuyor. Mevsimi değil. Bu sene pek çok ürün sıkıntılıydı ve ürün bulunmuyordu. Domates fiyatlarının normale dönmesinin de eli kulağında. Mayıs ayında ürün fiyatları bu kadar konuşulmayacak seviyelerde olacak. Bir yandan da domates ihracatı var. Döviz kurunun da etkisiyle ihracat artıyor. Balkanlar’a domates gidiyor.” Tavşan, “Şu ana kadar hiçbir üründe sorun görünmüyor ancak bir anda yağmur ya da dolu, ürünleri vurabilir. Bir gün bile şiddetli yağmur yağsa tüm dengeler değişir. İnşallah bu sene fiyatların genel olarak düzene girmesini bekliyoruz” dedi.
Tarımsal Üretİm A.Ş kurulmadı
Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yüksek İstişare Konseyi Genel Sekreteri Tezcan Karakuş, Türkiye’nin gıda üretiminde kendisine yetebilen ve dışa satış yapan bir ülke haline gelmesi gerektiğini belirterek “Kendi ürettiğimiz sağlıklı ve organik ürünleri hem toplumumuza hem de yurt dışına satmak için Tarımsal Üretim ve Kalkınma A.Ş. kurulması gerekiyor” dedi. Karakuş, “Tarım alanında da ciddi reformlara ihtiyaç var. Gümrüksüz patates, soğan, et ve buğday ithalatını önlemek için Tarım Bakanlığına bağlı TİGEM işletmelerin özel sektöre bırakılmadan kamu imkanlarıyla aktif bir şekilde kullanılması gerekiyor. Böylece hem kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılarız hem de binlerce işsiz gençlerimize istihdam sağlamış oluruz” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.