Sebze-meyve halinde yüzde 800’lük vurgun

Sebze meyvedeki tarla reyon fahiş fiyat farkının araştıran Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’daki hallerde yapılan denetimlerde sebze meyvenin alış-satış fiyatları arasında yüzde 800’lük fark tespit etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6 Şubat itibarıyla sebze ve meyve hallerinde yapılan denetimlerin sırasında müstahsil makbuzu ve alım-satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak incelemeler yapıldığını bildirdi. Pekcan, operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan “vurgun”un ortaya çıkarıldığının altını çizerek, ilk belirlemelere göre, “ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini vurguladı. Ürün tedarikinde aracıların kayıt dışı işlemleriyle gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyatı oluşumunda aşırı artışlara neden olduğuna dikkati çeken Pekcan, ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların da tespit edildiği bilgisini paylaştı.

2.8 MİLYON TL CEZA

Pekcan, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’daki belediye toptancı halleri nezdinde, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunun belirlendiğine işaret etti. Fahiş fiyat uygulamak suretiyle vatandaşların mağduriyetine neden olan, mevzuata aykırılık teşkil eden bu fiiller karşılığında 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlıkça idari işlem başlattıklarını belirten Pekcan, Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini bildirdi.

Denetimle fiyat %45 düştü