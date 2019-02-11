Sebze-meyve halinde yüzde 800’lük vurgun
Ticaret Bakanlığı ekiplerinin İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’daki sebze meyve hali denetimleri vurgunu ortaya çıkardı. Alış-satış fiyatı arasında yüzde 800’lük fahiş artış tespit edildi.
Sebze meyvedeki tarla reyon fahiş fiyat farkının araştıran Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’daki hallerde yapılan denetimlerde sebze meyvenin alış-satış fiyatları arasında yüzde 800’lük fark tespit etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6 Şubat itibarıyla sebze ve meyve hallerinde yapılan denetimlerin sırasında müstahsil makbuzu ve alım-satım faturalarındaki fiyat ve miktar bilgileri temel alınarak incelemeler yapıldığını bildirdi. Pekcan, operasyonlarda sebze ve meyve fiyatlarında yapılan “vurgun”un ortaya çıkarıldığının altını çizerek, ilk belirlemelere göre, “ürün tedarikinde yer alan aracılar tarafından rekabet unsurlarının ihlal edilmesi sonucu olağan dışı fahiş fiyat oluşumuna yol açıldığının belirlendiğini vurguladı. Ürün tedarikinde aracıların kayıt dışı işlemleriyle gerçeğe aykırı fiyat beyanlarının ürün fiyatı oluşumunda aşırı artışlara neden olduğuna dikkati çeken Pekcan, ürün künyelerinde yer alan bilgilerin eksik ya da yanıltıcı olduğu yönünde bulguların da tespit edildiği bilgisini paylaştı.
2.8 MİLYON TL CEZA
Pekcan, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana’daki belediye toptancı halleri nezdinde, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince gerçekleştirilen denetimlerde sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyatlarında yüzde 800’lere varan oranlarda fahiş fiyat artışlarının bulunduğunun belirlendiğine işaret etti. Fahiş fiyat uygulamak suretiyle vatandaşların mağduriyetine neden olan, mevzuata aykırılık teşkil eden bu fiiller karşılığında 88 firma hakkında 2 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanması için Bakanlıkça idari işlem başlattıklarını belirten Pekcan, Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yapılmadan kayıt dışı ürün satışı gerçekleştiren, ürünlerin künye bilgileriyle satış faturalarındaki bilgilerinde yanıltıcı bilgilere yer veren 76 firma hakkında da 810 bin lira cezai işlem tesis edildiğini bildirdi.
Denetimle fiyat %45 düştü
Ticaret Bakanlığınca arz-talep dengesiyle uyuşmayan, girdi maliyeti ve döviz kuru yükselişlerinden kaynaklanmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerinin genişletilerek devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “Denetimlerde, hallerde sebze ve meyvelerin 9 kata varan fiyat artışlarıyla vatandaşımıza satıldığını tespit ettik. Gerekli önlemleri ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte alıyoruz. Denetimlerimizin etkisi şimdiden fiyatlarda görülmeye başlandı. 6 Şubat itibarıyla Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle 5 ilde başlayan operasyonlar sonucu hallerde satılan sebze ve meyve fiyatlarında 3 günde, ana kalemlerde yüzde 45’lere varan oranlarda düşüşler görülmeye başlandı. Denetimlerimiz sürecek.”
İstanbul’da tanzim satışı başladı
Sebze meyve fiyatlarını düşürmek için İstanbul’daki ilk mobil tanzim satış noktası Gaziosmanpaşa’da hayata geçirildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mobil tanzim satış noktası açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için hayata geçirdiği tanzim satış noktası projesi kapsamında İstanbul’daki ilk mobil tanzim satış noktasını hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.
VATANDAŞ MEMNUN
Pazardan alışveriş yapmak yerine mobil tanzim satış noktasını tercih eden vatandaşlardan Ali Osman Gökkaya, projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayata geçirdiği tanzim satış noktaları için teşekkür etti. Emekli Sare Özcan ise pazar ve marketlerde fiyatların çok yüksek olduğunu, tanzim satış noktalarında ise taze ve ucuza sebze meyve alacakları için mutlu olduklarını anlattı. İsmet Kahraman ise tanzim satış noktasında alışveriş yaparak uygun fiyatlara ürün almanın vatandaşın yüzünü güldürdüğünü aktardı. Projenin ilk etabında İstanbul’da 50, Ankara’da ise 30 tanzim satış noktası hizmete sunuldu.
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