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Seçim geride kaldı... İşte atılacak adımlar

İstanbul ile birlikte yerel seçimler tamamlandı, şimdi sıra ekonomik adımların hayata geçirilmesine geldi. Adımların başında enflasyonla mücadele, istihdamın artırılması, ihracat pazarlarının geliştirilmesi ve katma değerli ürün üretimini artırmak geliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler ekonomiye çevrildi. Yaklaşık 4 yıllık ‘seçimsiz’ süreçte Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyacak ekonomik reformlar tek tek hayata geçirilecek. Bu kapsamda istihdam oranlarını yükseltecek, enflasyonda düşüşü hızlandıracak, cari işlemlerde dengesinin ‘kalıcı’ fazlayı koruyacak önlemler öncelikli sırada yer alıyor. Birçok kamu görevlisi ve meslek grubunu yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda somut adımlar atılırken, merakla beklenen Hal Yasası’na da son şekli verilecek. Yeni dönemde dolaylı vergilerin azaltılması, kayıtsız ekonomiye ilişkin bir çalışma ortaya koyulması, dış saldırılara karşı daha dayanıklı bir ekonomi için finansal mimarinin yeniden yapılandırılması gibi düzenlemeler yapılacak. Teşvik sisteminde de birtakım değişikliklerin yapılması bekleniyor. 
 
İSTİHDAMA SIKI TAKİP
 
Bu kapsamda önümüzdeki döneminde çok önemli ekonomik adımlar atılacak. Bunların başında istihdam seferberliğinin sürdürülmesi geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce “Kararlılıkla sürdüreceğiz” dediği seferberlik kapsamında verilen sözler daha sıkı takip edilecek. Önümüzdeki dönemde istihdamı artıracak yeni politikaların üretilmesi de bekleniyor.
 
İHRACAT PAZARI GELİŞTİRİLECEK
 
Ticari hayatın düzenlenmesi için de reformlara gidilecek. Ürün güvenliği ve satış sonrası hizmetlerle ilgili mevzuat değişikliği yapılacak. İhracat pazarını geliştirmek için daha fazla ülkeyle ilişkiler geliştirilecek. Türkiye Ticaret Merkezleri’nin sayısı artırılacak. Turizm Geliştirme Fonu konusunda yasama yılında adım atılacak.
 
KIDEM TAZMiNATI FONU MASADA
 
Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birisi. Daha sürdürülebilir emeklilik sistemi vatandaşa fayda sağlayacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle tasarruflar artırılarak dış müdahalelere karşı ekonomi güçlü hale gelecek. 
 
YENİ SİSTEM YOLDA
 
BES ve kıdem tazminatının yapılandırılması tüm paydaşların katılımıyla hayata geçirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu planlanıyor. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkacağı öngörülüyor.
 
HER ALANDA REFORM GELiYOR
 
Reform adımları, büyüme, enflasyon, finansman, bankacılığa kadar tüm alanlarda gerçekleştirilecek. Düzenlemelerin bir kısmı yönetmelik, kararname, bir kısmı ise yasal düzenleme şeklinde olacak. 
 
HAL YASASI MECLİS YOLUNDA
 
Enflasyonla mücadelede güçlü adımlar atılacak. Hal Yasası’nın Meclis’e sevk edilmesinin ardından ortaya konulacak uygulamalarla sebze meyve fiyatlarının düşürülmesi için adımlar atılacak. 
 
BANKALAR DAHA DA GÜÇLENiYOR
 
Bankaların sermayelerinin güçlendirilmesiyle ilgili adımlar atılmaya devam edilecek. Hazine’nin 8 kamu mevduat ve katılım bankasına 3.7 milyar euroluk özel iç borçlanma senedi ihraç edilecek.
 
3600 ek gösterge için somut adım
 
Yoğun bir beklentinin olduğu 3600 ek göstergede bu dönemde net bir adım atılması da bekleniyor. Yeni dönemin parolaları teknoloji ve istihdamın artırılması. İstanbul’un uluslararası finans merkezleri arasında üst sıralarda yer alması amacıyla düzenleme yapılacak. YEP’te bir yol haritası ortaya koyulmuştu. Dengelenme, disiplin ve değişim süreci yeni dönemde etkisini hızla gösterecek.
 
ULUSAL 'NOT' ŞiRKETİ
 
BDDK koordinasyonunda mali şeffaflığın artırılması için gerekli tedbirleri de hızlı bir şekilde hayata geçirecekler. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulması işleminin bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
 
(Akşam)

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

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