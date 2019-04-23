Seçimden sonra tüketicinin güveni zirve yaptı

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 6.9 artışla 63.5 değerini aldı ve 10 yılın en düşük seviyelerinden uzaklaşmaya devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile hazırlanan endeks 2018 Ekim ayında 10 yılın en düşük seviyesi olan 57.6’sini görmüştü. Endeks şubat ayında 57.8, martta ise 59.4 seviyesindeydi. Endeksin alt detaylarına bakıldığında; hanenin maddi durum beklentisi nisan ayında yüzde 5.1, genel ekonomik durum beklentisi yüzde 4.8 arttı. İşsiz sayısı beklentisi yüzde 7.8 artarken tasarruf etme ihtimali ise yüzde 18.3 artış gösterdi. TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100´den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100´den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ