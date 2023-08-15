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Ekonomi

SED yardımı Ağustos 2023 ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı

SED yardımı Ağustos ayı ödemeleri, ay ortası itibariyle sorgulanmaya başlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında yapılan ödemeler, her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim giderlerinin karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki SED yardımı Ağustos 2023 ne zaman yatacak? İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı

15 Ağustos 2023 Salı 11:34 - Güncelleme:
SED yardımı Ağustos 2023 ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı
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SED yardımı Ağustos 2023 ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Ödemeden faydalanan aileler, Çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik olan bu ödenekle ilgili olarak, "SED yardımı Ağustos 2023 yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına cevap aranmaya başladı. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında arttı. Peki SED yardımı son dakika 2023 ne kadar oldu? İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı

SED YARDIMI AĞUSTOS 2023 NE ZAMAN YATACAK?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı Ağustos ayı ödemeleri henüz başlamadı. İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilen SED yardımı Ağustos 2023 ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

SED yardımının yatıp yatmadığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI

SED yardımı ödemeleri içim başvurular İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldı.

Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.

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