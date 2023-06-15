SED yardımı Haziran 2023 ne zaman yatacak? e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı

SED yardımı Haziran ödemeleri, ay ortası itibariyle sorgulanmaya başlandı. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında yapılan ödemeler, her ay düzenli olarak hesaplara yatıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen SED yardımı, e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki 2023 Haziran SED yardımı yattı mı? SED yardımı Haziran 2023 ne zaman yatacak? İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı

SED YARDIMI HAZİRAN NE ZAMAN YATACAK?



Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı Haziran ödemeleri henüz başlamadı. İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilen SED yardımı, geçtiğimiz ay 16 Mayıs'ta ödendi. Bu tarih göz önünde bulundurulduğunda SED yardımı Haziran ayı ödemelerinin önümüzdeki hafta itibariyle yatırılması bekleniyor. Paranızın yatıp yatmadığını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-Devlet Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı

E-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere verilen SED yardımı, 2023 Haziran ayında da hesaplara yatacak. SED yardımı ödemeleri içim başvurular İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.



SED DESTEK HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.