SED yardımının yatacağı tarih, ödemeyi alan aileler tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan ailelere verilen SED yardımı, her ay 1259 TL olarak ödeniyor. Peki SED yardımı neden yatmadı? Ocak ayı SED yardımı ne zaman yatacak? İşte konu hakkında ayrıntılı bilgi

OCAK AYI SED YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?



Ocak ayı SED ödemelerine dair açıklama gelmedi. SED paralarının ne zaman yatacağına dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

SED yardımı alabilmek için başvurular; İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED YARDIMI KİMLERE VERİLİR?



Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED ÜCRETLERİ NE KADAR?



Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafındanihtiyacı olan ailelere 1259 TL olarak ödeniyor.

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

SED YARDIMI e-DEVLET BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımından yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.