25 Şubat 2020 Salı 11:38 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Bu kapsamda İzmir Karabağlar, Seferihisar, Aliağa ve Kemalpaşa ilçelerine de konutlar inşa edilecek. İzmir İli Seferihisar ilçesinde hayata geçirlecek olan 1.000 konut için kuralar bugün çekiliyor. Kura çekimi Seferihisar Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. TOKİ İzmir Seferihisar kura sonucuna dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SEFERİHİSAR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzmir İli Seferihisar ilçesinde hayata geçirlecek olan 1.000 konut için kuralar bugün çekiliyor. TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA SONUÇ EKRANI

SÖZLEŞME İMZALANMASI NASIL YAPILACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.