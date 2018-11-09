Şehir hastaneleri için Romanya, Ukrayna ve Kazakistan sıraya girdi

Birçok ülke, sağlık sektöründe dünya markası olmayı başaran “Şehir Hastaneleri” için sıraya girdi. Anahtar teslim şehir hastanesi projesi kapsamında Romanya’yla masaya oturduk. Birkaç ay içinde çalışmalar başlayacak. Sırada Ukrayna ve Kazakistan da var. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. TBMM’de AKŞAM’ın sorularını yanıtlayan Koca, “Romanya Sağlık Bakanı’yla meseleyi konuştuk. En geç 1-2 ay içinde karşılıklı mali tarafları netleştirip bir anlaşma imzalama sürecine doğru gidiyor olacağız” diye konuştu.

ÇALIŞMA GRUBU KURULDU

Bakan Koca, Ukrayna ve Kazakistan’ın da kendi ülkelerinde şehir hastanesi kurulması konusunda Türkiye’den talepte bulunduklarını belirterek, “Biz diğer ülkelere bu hastaneleri nasıl kurduğumuzla ilgili bilgi sunmak üzere Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk” dedi. Bakan Koca özetle şunları kaydetti: “Romanya Sağlık Bakanı’yla en son 5. Tıp Kurultayı’nda tekrar bu meseleyi görüştük. Bir iki hafta içerisinde bu işi hızlandıralım” dediler. 1-2 ay içinde karşılıklı mali tarafların netleşmesinin ardından bir anlaşma imzalarız.”

ANAHTAR TESLİM PROJE

Bakan Koca’nın verdiği bilgilere göre Romanya’da yapılacak hastane devletler arası anlaşmayla kendilerine teslim edilecek. Hastane Romanya için bir devlet iştiraki olacak. En az bin yataklı olacak hastane için Türkiye çalışmalarını hızlandıracak. Koca, “Bu anlaşmanın yapılması ve hayata geçmesi çok uzun sürmez. Ayrıca 3 bin yataklı bir hastane yapılması da gündemde ama o daha sonra hayata geçebilecek bir proje” dedi.

Ukrayna ve Kazakistan sırada

Birçok ülkenin şehir hastanelerinin benzerlerinin kendi ülkelerine yapılması talebinde bulunduğuna dikkat çeken Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “Kazakistan ve Ukrayna bu ülkeler arasında. Şehir hastanesi talep eden ülkelere bilgi akışını sağlamak için bir çalışma grubumuz da var. “

10 milyar dolara kurulacak

Türkiye’nin sağlıkta başlattığı en önemli dönüşüm olarak adlandırılan şehir hastaneleri projesi “kamu-özel işbirliği” (PPP) modeliyle hayata geçiriliyor. 44 bin 500 yatak kapasiteli 39 hastaneden oluşacak şehir hastanelerinde şu sana kadar 6 tanesinin açılışı gerçekleştirildi. Toplam 10 milyar dolarlık yatırım bedeliyle hayata geçirilen şehir hastanelerinde son teknoloji cihazlar kullanılıyor. Şehir hastaneleriyle yurtdışından ciddi anlamda sağlık turisti çekilecek.

(Akşam)