Şehir hastanelerine KPSS'siz sağlık personeli alımı şartları nelerdir? Şehir hastanelerine başvuru tarihi ne zaman?Şehir hastanelerinde KPSS’siz sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz gün 6 bin 409 personel alım ilanı yayımlamıştı. Binlerce adayın başvuracağı düşünülen KPSS’siz sağlık personeli alımında gereken şartlar adaylar için merak konusu… Bir diğer merak edilen husus ise başvuru tarihinin ne zaman olduğu konusu… Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Şartları uyan her vatandaşın başvurabileceği sağlık personeli alım ilanı ile ilgili gereken şartları ve başvuru tarihini haberin devamında bulabilirsiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığının yayımlanan ilanında, "Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden 6.409 sürekli işçi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – 04 Ocak 2019 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüğüne – Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlara göre toplamda 7 bin yeni personel alımı yapılacak. Farklı bakanlıklara ve farklı sayılarda yapılacak olan alımları ilişkin Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinden duyurular yayınlandı. Alım yapacak bu üç Bakanlığı alımları için KPSS şartsız personel alımı ilanı yayınladı öğrenildi. Bakanlıklar hazırladıkları bu ilanlarla bünyelerindeki memur personel eksikliklerini gidermek istiyor.

İletişim Başkanlığı 25 Uzman Yardımcısı Alımı.

Dışişleri Bakanlığı 50 Meslek Memuru Alımı.

Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 9 TİKA Uzman Yardımcısı Alımı.

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu 13 İnsan Hakları Ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Alımı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı 10 Ulaştırma Ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Alımı.

Türk Patent Ve Marka Kurumu 10 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı.

Rize Belediye Başkanlığı 1 Bandocu Alımı.

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı 60 Üst Kurul Uzman Yardımcısı Alımı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5 Denetçi Yardımcısı Alımı.

Orman Genel Müdürlüğü 46 Mühendis Alımı.

Orman Genel Müdürlüğü 20 Orman Muhafaza Memuru Alımı.

Kaçkar İtfaiye Mezbahana Ve Katı Atık Birliği 3 Memur Alımı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 Personel Alımı. Orman Genel Müdürlüğü 46 Mühendis Alımı.

HANGİ BAKANLIK KAÇ PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilan açık alan üç bakanlık duyurularına bakıldığında Sağlık Bakanlığı en çok personel alımı yapan bakanlık olarak dikkatleri üstüne çekiyor. 2018 yılı kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 6 bin 825 personel alımı yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı sayısı ise 35 olarak açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan ilanda aranan personel sayısı 142 olarak duyuruldu. Fakat bakanlıkların bu konuda açıklamaları sürüyor ve KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı belirtiliyor.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana çıkan Bakanlığa göre değişen başvuru şartları içerisinde en az lise mezunu olmak şartı hemen hemen bütün bakanlıklar tarafından isteniyor. Hazırlanan ilanlarda bazı pozisyonları ön lisans veya Lisans mezunu adaylar da başvuru yapabiliyor. Bütün ilanlar da istenen genel başvuru şartları ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

Devlete karşı işlenen suçlara iştirak etmemiş olmak

Kamu hak mahrumiyeti bulunmamak

Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

Başvuru için istenen genel şartların yanı sıra her bakanlık tarafından hazırlanan ilanda ayrı ayrı özel şartlarda sizlerden isteniyor. Bunun yanı sıra ilanlarda uzmanlık gerektiren alanlara başvuru yapmanız durumunda uzmanlık belgesi ibraz etme zorunluluğu bulunduğunu söylemekte de yarar var.

İŞKUR personel alımı 2018 ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Son açılan ilana göre ambar/depo görevlisi pozisyonunda çalışacak birçok eleman aranıyor. İŞKUR ilanı içerisinde yer alan bilgilere göre birçok firma ihtiyaç duyduğu personelleri bünyesinde değerlendirmek üzere çeşitli başvuru şartları ile alım yapıyor. Personel ihtiyacı olan firmaların yayınladığı ile Onlara göre toplamda 790 personel alımı yapılacak. Yayınlanan ilanda ambar/depo görevlisi olarak alınacak personellerin farklı kurumlarda görevlendirileceği belirtildi.

ALIM YAPILACAK POZİSYON DETAYLARI

İŞKUR internet sitesi üzerinden yayınlanan personel alımı ilanı doğrultusunda birçok Ambar görevlisi farklı firmalar bünyesinde görevlendirilecek. Alım yapılacak pozisyonlar ve alım sayıları İŞKUR tarafından şu şekilde açıklandı;

Ambar sorumlusu 2 personel

Tekstil ambarcı 2 personel

Ambar görevlisi 786

Yukarıda belirtilen pozisyonlarda yapılacak alımlar toplamda 790 kişi olarak belirlenmiştir.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR personel alımı başvuru şartları kurumlara göre değişiklik göstermektedir. Fakat başvuracak adaylarda aranan şartlar şu şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak

İlgili pozisyon için istenilen eğitim şartını yerine getirmek

Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak

Adli sicil kaydı Temiz olmak

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

Takım çalışmasına yatkın olmak

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından açılan 2018 personel alımı ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar birbirinden farklı şehirlerde görevlendirilecektir. Personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları şehirdeki İşkur İl müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapabilecekleri gibi İŞKUR internet sitesi üzerinden de başvuru yapmaları mümkündür. İŞKUR tarafından açılan ilanlarda en erken son başvuru tarihi 24 Eylül 2018 olarak açıklanmıştır.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlgili ilana başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bahsi geçen nitelikleri taşıyan Erkek veya Bayan her aday başvuru yapabilecektir. Buna göre adaylardan bazı genel şartlar ve pozisyonuna göre, KPSS, YDS; Yaş, Eğitim veya Askerlik gibi özel kriterler isteniyor. Bu şartları taşıyan binlerce memur personel adayının başvurusu alınacak ve adayların KPSS puan durumuna göre veya tecrübe durumuna göre Giriş sınavı yapılacaktır. İlgili Giriş sınavı yazılı ve/ veya sözlü olarak yapılacak olup adayların bu sınavda aldıkları başarı puanı kadroya alınmalarını garantileyecektir. İlgili Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ise sonradan kurum tarafından duyurulacaktır.

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular için adaylarda istenilen özellikler ;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi kapsamında aranılan niteliklerin bulunması,

Eğitim şartları;

Veteriner kadrosuna müracaat edecek kişilerin veterinerlik lisans bölümünden mezun olması şarttır.

Diyetisyen kadrosuna müracaat edecek kişilerin beslenme ve diyetetik lisans bölümünden mezun olması şarttır.

Psikolog kadrosuna müracaat edecek kişilerin psikoloji lisans bölümünden mezun olması şarttır.

Sosyal çalışmacı kadrosuna müracaat edecek kişilerin sosyal hizmet lisans bölümünden mezun olması şarttır.

Mühendis kadrosuna müracaat edecek kişilerin aranılan mühendislik bölümlerinin lisans derecesinden mezun olması şarttır.

Deri mühendisliği kadrosuna müracaat edecek kişilerin ziraat fakültelerinin deri teknolojisi yada mühendislik fakültelerinin deri mühendisliği lisans bölümünden mezun olması şarttır.

Güvenlik kontrolü ve arşiv araştırmasından temiz sonucu almak,

Görevini sürekli gerçekleştirmesine mani oluşturacak akıl hastalığı yada bedensel özür taşımadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüzünde belli bir iz, organ eksikliği, kekemelik ve bu gibi hastalıklardan herhangi birini taşımamak gereklidir.

Bu durumlar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bölge hastaneleri adı altında saptanılan Sağlık Bakanlığına ait tam teşekküllü Devlet hastanelerinden elde edilecek sağlık kurulu raporu ile ispatlanmalıdır. Sağlık kurulu raporu başvuru için şart değildir. Ancak sözlü sınavdan başarı elde eden kişilerden arzu edilecektir.

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Biçimi;

Başvuru bildirecek kişilerin başvuru süresi içinde istenen belgeleri şu adrese göndermeleri gereklidir; Adalet Bakanlığı Gazi Ek Binası (HSYK Binası) Kat:11 Büro: 1114 Konya Yolu No: 70 Beşevler/ANKARA

Posta gönderiminde oluşacak gecikmeler göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü bu tarihin ardından ulaşacak belgelerde herhangi bir bahane kabul edilmeyecektir.

Başvru için gerekli evraklar;

Resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi

Başvuru Formu

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu

Öğrenim durumlarını belgeleyen belge ve bu belgenin noter onaylı sureti ya da kurumdan verilen onaylı örneği

KPSS sonuç çıktısı,

Şuanda kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında hizmet verenlerin bağlı bulundukları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

Resimli kısa özgeçmiş.

Sözlü Sınav şu şekilde yapılacaktır;

Sözlü sınava tabii olacak kişilerin isimleri ve sözlü sınava girecekleri tarih Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait resmi web adresi olan (www.cte.adalet.gov.tr) duyurulacaktır.

Sözlü sınav ise; Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Dr. Besim Ömer Cad. No.:61 Keçiören/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınava 2012 KPSS LİSANS sınavına giren ve KPSSP3 puan türünden en yüksek puan elde edenden başlamak üzere kişiler davet edilecektir. Kadro sayılarının 5 katı kadar aday davet edilecektir. Son sırada bulunan aday ile o adayla aynı puanı elde eden adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü sınava davet edilen kişilerin sınava gelirken yanlarında resimli bir kimlik belgesini getirmelidir.

Sözlü sınavda sorulacak sınavlar şu derslerden gelecektir ;

Kişinin atanmak için başvurduğu bölümle ilişkili mesleki bilgiden 40 puanlık,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinden 20 puanlık,

Genel kültür’den 20 puanlık,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinden 20 puanlık,

Toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Kişinin atanmak istediği kadroya ilişkin mesleki bilgi saptanılacak olup bu alandan kişiye bir veya birkaç soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için; 100 puan üzerinden 70 puan elde etmeleri gereklidir.

Sözlü sınav sonucu başarı elde edenler, merkezi sınav ve sözlü sınavda elde ettikleri puan listeleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait www.cte.adalet.gov.tr adresinde kamuyoyuna duyurulacaktır. Bunun haricinde kişilere herhangi bir belge gönderilemeyecektir.