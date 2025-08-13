İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,747
  • EURO
    47,7342
  • ALTIN
    4405
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni dönem! İkinci setin üretimi tamamlandı
Ekonomi

Şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni dönem! İkinci setin üretimi tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimini tamamladıklarını ve seferlere başlayabilmesi için testlerin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
Şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni dönem! İkinci setin üretimi tamamlandı
ABONE OL

Uraloğlu yazılı açıklamasında, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) tarafından Gaziray'da kullanılmak üzere üretilen milli banliyö tren setlerinin şehir içi raylı sistem taşımacılığında yeni bir dönemi başlattığını kaydetti.

Tren setlerinin üretimine ilişkin bilgiler veren Uraloğlu, "Gaziray Projesi kapsamında milli banliyö tren setinin ikincisinin üretimini tamamladık. Milli banliyö tren setinde son testler başarıyla devam ediyor. Gaziantep trafiğine nefes aldıracak bu dev projede artık kendi ürettiğimiz yerli araçlarımız yolcu taşımacılığına başlayacak. Milli banliyö tren setlerimizi son kontroller ve sertifikasyon süreçlerinin ardından ilk yolculu seferlere hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, her bir tren setinin işletme hızının saatte 90 kilometre ve araç gövdelerinin alüminyum olacak şekilde dizayn edildiğine dikkati çekerek, ikisi sürücü kabinli olmak üzere dört vagon araçtan oluşan her bir setin 206'sı oturan yolcu olmak üzere toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu, araç içinde ayrıca tekerlekli sandalye için ayrılmış 2 bölüm de bulunduğunu belirtti.

Setlerde 32 yüksek güvenlikli yolcu kapısı ve 42 bilgilendirme ekranı olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Milli banliyö tren setlerimiz, kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılmış toplam 16 iç, 4 dış güvenlik kamerası ve ses sistemi gibi elektrik ve elektronik kontrollü ekipmanlarıyla da konfor ve güvenliğin yanı sıra donanımındaki teknolojisiyle de dikkati çekiyor. Diğer banliyö hatlarıyla da uyumlu olacak şekilde ürettiğimiz banliyö setimizle bakım ve onarım süreçlerini de daha verimli hale getirdik."

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.