Şehircilikte İran’la işbirliği

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle İran’ın başkenti Tahran’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs de hazır bulundu. Varank, İslami ile iki ülke arasında çevre ve şehircilik alanındaki iş birliğini görüştü. Varank, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülkenin dönüşüm, planlama, arsa geliştirme ve teknik destek gibi konularda birbirine çok yakın sorunları olduğunu belirtti.

TECRÜBE PAYLAŞIMI

İki ülkenin de devam eden projelerle ilgili birbirlerine destek olabileceğini dile getiren Varank, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek konut sayısı noktasında iki ülkenin birbirine yakın olduğunu ifade etti.

Varank, İstanbul’da 1999 ve Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından çıkarılan kanunlarla bu alanda önemli ilerlemeler sağlandığına işaret ederek, bu konuda tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini söyledi. Teknik destek paylaşımı ve iki ülkenin birikimlerini birbirlerine aktarmaları için bir ön anlaşma yaptıklarını aktaran Varank, tecrübe paylaşımının iki ülke için de faydalı olacağını vurguladı.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami ise Türkiye ile İran arasında birçok ortak nokta bulunduğunu belirterek, iki ülkenin de zengin medeniyet birikimine sahip olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin gerçekleştirdiği görüşmelerde olumlu sonuçlar elde edildiğini aktaran İslami, iki liderin de ülkeler arasında kapsamlı ve çok yönlü iş birliğinin gelişmesinden yana irade beyan ettiğini hatırlattı. İslami, şehircilik, mimari, kentsel dönüşüm alanındaki bilgi paylaşımı önerdi.