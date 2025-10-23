İSTANBUL 22°C / 18°C
Ekonomi

Şehit çocuklarının eğitim yardımı yarın hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları, harp-vazife malulleri ile onların çocuklarına eğitim-öğretim yardımının yarın ödeneceğini bildirdi.

23 Ekim 2025 Perşembe 16:12
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim-öğretim yardımını 24 Ekim Cuma günü ödüyoruz. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 20 bin öğrencimize toplam 457 milyon liralık ödeme yapacağız. Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyorum. Biz, her zaman yanınızdayız."

Bu kapsamda, ilköğretim öğrencilerine 17 bin 553 lira 17 kuruş, ortaöğretim öğrencilerine 26 bin 329 lira 75 kuruş, yükseköğretim öğrencilerine 35 bin 106 lira 33 kuruş ödeme yapılacak.

