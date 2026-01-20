Şehrin bereketine bereket katacak müjde! 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak

Bakan Yumaklı, Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu bildirerek, "9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj, 975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak." ifadesini kullandı.

