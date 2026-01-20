İSTANBUL 7°C / 1°C
  Ekonomi
  Şehrin bereketine bereket katacak müjde! 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak
Ekonomi

Şehrin bereketine bereket katacak müjde! 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak Bingöl Yamaç Barajı'nın su tuttuğunu müjdeledi.

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 13:12 - Güncelleme:
Şehrin bereketine bereket katacak müjde! 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak
ABONE OL

Bakan Yumaklı, Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu bildirerek, "9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj, 975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bingöl'ün "bereketine bereket katacak" müjdeleri olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"255 milyon lira yatırımla Bingöl'e kazandıracağımız Yamaç Barajı'nda su tutuldu. 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj, 975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak. Hayırlı, bereketli olsun."
