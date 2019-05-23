Şeker için 6.500 kişiye iş

Mondelēz International Türkiye’nin yarım asırlık markası ve Kent, 2019 yılı bayram dönemi için ürettiği 12 bin ton bayram şekerini, kasaba pazarları dahil Türkiye genelinde 20 bin noktada satışa sunuyor. 300 milyon TL’lik pazarda yüzde 49 pay ile sektördeki liderliğini koruyan şirket, aynı zamanda bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlayacak. Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Mondelēz International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisi oluşturuyor. Yarım asırlık Kent markamız ile Ramazan ve Kurban bayramlarında yaptığımız toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışı, tüm yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz şeker satışına eşit” dedi.

KİŞİ BAŞI 4.4 KİLO YİYORUZ

“Uzun yıllardır açık ara lideri olduğumuz ‘Bayram Şekeri’ kategorisinde yaklaşık 117 milyon TL net hasılat ile yüzde 49’luk pazar payına sahibiz” ifadesini kullanan Karagöz “Bayram dönemleri bizim için çok önemli. Bayram şekerleri üretimine sekiz ay öncesinden başlıyoruz. Anadolu’da 300 kilo şeker yolladığımız yerlerden 1-2 ton yollayın talebi geldi. 12 bin ton şekerin tamamın tükenmesini bekliyoruz. Seneye daha çok üreteceğiz” dedi. Mondelēz International Türkiye Sakız ve Şeker Kategori Lideri Doğuş Kezer ise Türkiye’de yaklaşık 18 bin tonluk hediyelik ve ikramlık şeker pazarı olduğunu belirterek “Avrupa’da şekerli gıda tüketimi ortalaması kişi başı 5.7 kg iken ülkeleri ayrı ayrı değerlendirdiğimizde Danimarka, İzlanda, Finlandiya gibi kuzey ülkelerinde kişi başı ortalama tüketimin 11-12 kg’lara ulaştı. Türkiye’de ise kişi başı şekerli gıda tüketimi 4.4 kg oldu “dedi.