İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2024 Cumartesi / 25 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Şeker pancarı alımlarında ödemeler 30 gün içerisinde tamamlanacak
Ekonomi

Şeker pancarı alımlarında ödemeler 30 gün içerisinde tamamlanacak

Türkiye Şeker Fabrikalarınca (Türkşeker) bu yıl üreticilere 4,4 milyar lira avans ödemesi yapılırken, başlayan şeker pancarı alımları için ödemeler 30 gün içinde tamamlanacak.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 12:21 - Güncelleme:
Şeker pancarı alımlarında ödemeler 30 gün içerisinde tamamlanacak
ABONE OL

Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primiyle ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi.

AA muhabirinin Türkşeker'den edindiği bilgiye göre, şeker pancarı alım fiyatı geçen yıl ton başına 1855 lira olarak belirlenirken, alım fiyatı yüzde 28 artmış oldu.

Geçen yıl yaklaşık 9,7 milyon ton şeker pancarı alımı yapılırken, bu sene 7,3 milyon ton civarında alım yapılması planlanıyor.

Türkşeker tarafından çiftçilerin şeker pancarı üretim sürecindeki giderlerine destek olmak amacıyla en önemli girdiler olan gübre ve tohum desteğinin yanında pancar üretim sezonunda çapalama, bakım, sulama, motorin, hasat ve teslim olmak üzere ton başına toplam 540 lira olmak üzere toplam 6 nakdi avans veriliyor.

Üreticilere, yapılan nakdi ve ayni avansla pancarlarını teslim etmeden önce pancar bedelinin yaklaşık yüzde 35'i faiz yansıtılmaksızın ödeniyor. Böylece çiftçilerin finansman giderlerine destek olunuyor.

Ayrıca fabrika merkezine pancar teslim eden üreticilere nakliye desteği de ödeniyor. Bunların yanında üreticilere istihkak (bedelsiz) yaş pancar posası veriliyor.

Bu kapsamda, bu yıl 2,8 milyar lirası nakdi ve 1,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 4,4 milyar lira avans ödemesi yapıldı.

Türkşeker ile üreticiler arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi gereğince fabrika bazında pancar alımının tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde pancar bedel ödemeleri tamamlanıyor.

- 8,1 MİLYON TON PANCAR ÜRETİM KOTASININ TAMAMI KADAR TAAHHÜT ALINDI

Bu yıl şeker pancarı ekimleri şubat ayı sonu itibarıyla başladı. 2024 yılı için belirlenen 8,1 milyon ton pancar üretim kotasının tamamı kadar taahhüt alındı.1256 köyde, 36 bin 109 üretici tarafından 1,1 milyon dekarda ekim yapıldı.

2024-2025 üretim döneminde Türkşeker fabrikalarında 940 bin ton şeker üretileceği ve 300 bin ton melas ile yaklaşık 2 milyon ton yaş pancar posası elde edileceği tahmin ediliyor.

Ortalama olarak 114 gün civarında sürmesi beklenen üretim kampanyasının 2024 yılı Eylül ayında başlayıp 2025 yılı Şubat ayının ortasında bitirilmesi planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.