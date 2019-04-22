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Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem oldu

Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine Erdal Erdem getirildi. Genel Müdür Vekili olarak 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren görev yapan Erdal Erdem, Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu´nun onayı kaydıyla Şekerbank Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda asaleten atandı.

  • DHA
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Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine Erdal Erdem getirildi. Erdem, Şekerbank Genel Müdürlüğü görevine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu´nun onayı kaydıyla Şekerbank Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda asaleten atandı.
 
1 NİSAN'DA VEKİL OLARAK ATANMIŞTI
 
Şekerbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bankacılık sektöründeki 25 yıllık kariyerinde birçok üst düzey görev yürüten Erdal Erdem, kariyerine 1995 yılında Family Finans Kurumu A.Ş.´de başladı. Erdem, 2014 yılına kadar yürüttüğü Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi, Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ziraat Bankası Moskova CJSC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinin ardından Mart 2014´te Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2017 yılına kadar aynı zamanda Halk Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Halkbank Belgrad A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Erdem, Kasım 2017´de Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Şekerbank´ın stratejik odağında bulunan esnaf, mikro, işletme ve KOBİ iş kollarının yönetiminden sorumlu olan ve aynı zamanda Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürüten Erdal Erdem, 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle Şekerbank Genel Müdür Vekili olarak atanmıştı."  

MİT, Sincar´da yakaladı

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