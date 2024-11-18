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Ekonomi

Sektörüne yön verenler İstanbul Energy Forum'da buluşuyor

İstanbul Energy Forum, farklı ülkelerden bakanlara, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası kuruluş temsilcilerine, akademisyenlere, medya mensuplarına ve iş dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapacak.

AA18 Kasım 2024 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Sektörüne yön verenler İstanbul Energy Forum'da buluşuyor
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Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Energy Forum, farklı ülkelerden bakanlara, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarına, uluslararası kuruluş temsilcilerine, akademisyenlere, medya mensuplarına ve iş dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 22 Kasım'da gerçekleştirilecek ve gün boyu sürecek forumda katılımcılar küresel düzeyde diyalog imkanı yakalayacak.

Enerji sektöründe bölgesel hedefler, doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konuların değerlendirileceği forumda, bölgesel ve uluslararası gündemlerin yanı sıra petrolden doğal gaza, arz güvenliğinden teknolojik gelişmelere birçok başlık ele alınacak.

Forumun ana oturumunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz konuşma yapacak.

Bakan Bayraktar moderatörlüğündeki "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu'nda Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile Türkmenistan Devlet Bakanı Maksat Babayev konuşmacı olarak yer alacak.

"Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ özel oturumu, "Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar için Beklentiler", "Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" oturumlarının yapılacağı Forum, "Anadolu Ajansı Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı" ile sona erecek.

Foruma katılmak isteyenler, "https://www.istanbulenergyforum.com" internet adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

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