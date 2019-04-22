Selçuk: Sendikalılık oranı % 68’e ulaştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 6’ncı Olağan Genel Kurulu’na katıldı.
Bakan Selçuk, “Memurlarımız ve işçilerimiz, kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda özgürce istediği sendikaya üye olabilir” dedi.
ORANLAR YÜKSELDİ
Sendika kurma hakkının kamu çalışanlarına 1995 yılında Anayasa değişikliği ile tanındığını hatırlatan Bakan Selçuk, bu hakkın kullanımını düzenleyen yasanın ise 2001 yılında yürürlüğe girdiğini vurguladı. AK Parti iktidarında kamu görevlileri sendikacılığında sendikalılaşma oranında artış olduğunu belirten Bakan Selçuk, “2002 yılında yüzde 48 olan sendikalaşma oranı, 2018 yılında yüzde 68’e ulaştı. Hükümet olarak elbette en büyük temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması ve tüm kamu çalışanlarımızın sendikalaşması yönünde” dedi.
657 SİZİ KORUYOR
Bazı belediyelerde üye oldukları sendikalar yüzünden baskı alınan çalışanların olduğunu öğrendiklerini aktaran Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın da geçtiğimiz gün vurguladığı üzere, Anayasal bir hak olan sendikaya üye olma temel özgürlüklerdendir. Memurlarımız ve işçilerimiz, kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda özgürce istediği sendikaya üye olabilir. Türkiye Anayasası, 657 sayılı Kanunumuz, bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızdadır” dedi.
KIDEMDE EN İYİ ÇÖZÜM
Kıdem Tazminatı konusuna önem verdiklerini anlatan Bakan Selçuk, “Her kesimi dinleyerek, hiçbir ön yargı ve ön kabul olmadan çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bakanlığımızda gerekli görevlendirmeleri yaptık, ekibimizi oluşturduk. Çalışmaların, Bakanlığımız tarafından tüm ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir biçimde yürütüleceğinden kimsenin şüphesi olmasın, sonuçların da tüm kesimler açısında çözüm olacağına inanmanızı isterim” ifadelerini kullandı.
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