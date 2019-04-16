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Sendikalar 1 Mayıs’ta yine Anadolu’da

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

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Türk-İş Kocaeli’de, Hak-İş ve Memur-Sen ortaklaşa Şanlıurfa’da, Türkiye Kamu-Sen Samsun’da 1 Mayıs programı organize ederken, DİSK ve KESK’in tercihi de İstanbul oldu. Dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından “Birlik, dayanışma ve  haksızlıklarla mücadele günü” ilan edilen 1 Mayıs, çalışanları temsil eden konfederasyonlar tarafından kutlanacak.  Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek için geçen yıl 1 Mayıs’ı Hatay’da kutlayan Türk-İş, programını, işçi kenti Kocaeli’de düzenleyecek.      

SAMSUN TERCİHİ 

Geçen yıl 1 Mayıs’ta Adana’da olan Hak-İş ve Kocaeli’de bulunan Memur-Sen bu yıl ortak kutlama yapacak. Daha önceki senelerde de birlikte kutlama programları düzenleyen iki konfederasyon, bu yıl 1 Mayıs’ta kitlesel şekilde Şanlıurfa’da olacak. Geçen yıl 1 Mayıs’ta Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkan Türkiye Kamu-Sen ise bu yıl Milli Mücadele’nin başlangıcı 19 Mayıs 1919’un 100. yılı dolayısıyla, programını Samsun’da düzenleyecek. İşçilerin mücadelesinden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde ‘Emek Bayramı’, ‘İşçi Bayramı’ ve ‘1 Mayıs Bayramı’ adıyla resmi tatil olarak kutlanıyor.

DİSK VE KESK TAKSİM’DE ISRARLI

1 Mayıs’ı İstanbul’da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da programını aynı şehirde yapmayı planlıyor. Geçen yıl Maltepe miting alanında 1 Mayıs’ı kutlayan konfederasyonlar, bu yıl Taksim Meydanı’nda olmak için talepte bulundu.

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