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Ekonomi

Sendikalar asgari ücret için talep ettikleri rakamı açıkladı

Asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği görüşmelerde Türk-İş, yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi.

20.12.2019  11:35 - Güncelleme: 20.12.2019  11:36
2020 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon asgari ücretlinin cevabını merakla beklediği soru için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK biraraya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıklıyor.
 
TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıkladı.
 
Türk-İş ise daha yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi.
 
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaşam maliyetinin üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.
 
Asgari ücret şuanda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor.
 
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.
 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

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