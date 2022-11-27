Senegal Ticaret Bakanı Fofana, Dünya Helal Zirvesi ve İİT Helal Expo Fuarı'nın önemine değindi

Senegalli Bakan Fofana, fuarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünya Helal Zirvesi ve İİT Helal Expo Fuarı'nın binlerce katılımcısının olduğunu belirten Fofana, İstanbul'da düzenlenen fuar ve zirvenin helal ticaret için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Fuar ve zirve kapsamında düzenlenen etkinliklerle üreticilerin kendilerini geliştirme ve büyüme imkanı bulduğuna dikkati çeken Fofana, Senegal heyeti tarafından düzenlenen programın da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Fofana, "Burada helal ürünler üreten firmaların tanıtımları yapılıyor. Bu ürünler, fuara katılan ve destek veren ülkelerin ve şirketlerin talepleri doğrultusunda üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Helal ürünlerin sertifikalandırılmasının önemine işaret eden Fofana, zirve ve fuarın, helal üretim noktasında sadece fuara katılan şirketlerin ürünlerini tanıtması için değil aynı zamanda bu alandaki çalışmaların belgelendirilmesi açısından da yeni açılımlar yapılmasını sağladığını vurguladı.

- 8. DÜNYA HELAL ZİRVESİ VE 9. İİT HELAL EXPO FUARI



İstanbul Fuar Merkezi'nde 24 Kasım'da başlayan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı bugün sona eriyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren organizasyon, bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 40 ülkeden 500'e yakın firmanın stantla katıldığı fuarda bu yıl 1 milyar avro iş hacminin yakalanması hedefleniyor.