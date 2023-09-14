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Ekonomi

Şenol Kazancı Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı

Turkcell Olağan Genel Kurulunun ardından üst yönetim belirlendi. Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
Şenol Kazancı Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı
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Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Nisan 2021'den bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şenol Kazancı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Mart 2020'den bugüne Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen Bülent Aksu da Turkcell'in yeni Genel Müdürü oldu.

(Şenol Kazancı)

ŞENOL KAZANCI, AA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Kazancı, 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak 2014-2021 yılları arasında görev yapan Kazancı, Nisan 2021'de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

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