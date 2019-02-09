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Serada sel-hortum zammını bitirecek adım

Bakan Albayrak’ın duyurduğu ‘Sera Destek Paketi’nin detayları belli oldu. Seracılara 7 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Halen yüzde 90’ı dayanıksız olan seralar yenilenecek. Zamlara gerekçe olan ‘Hortum vurdu-sel aldı’ bahanesi bitecek.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu sebze-meyve fiyatlarının düşmesi için atılacak adımlardan bir tanesi olan ‘Sera Destek Paketi’ belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından dün Antalya’da açıklanan kredi paketiyle seraların dayanıklı hale getirilmesi planlanıyor. Halen yüzde 90’ı dayanıksız olan seralar Ziraat Bankası tarafından verilecek destekle güçlendirilecek. Böylece zamlara gerekçe olan ‘Hortum vurdu-sel aldı’ bahanesi bitecek. Hüseyin Aydın’ın verdiği bilgiye göre kredi paketi dünden itibaren kullanıma açıldı. Yüzde 8.25 faiz oranıyla kullandırılacak ucuz kredi, 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacak. Üst limit ise 10 milyon liraya kadar çıkacak.

7 YIL VADE İMKANI

Antalya’da düzenlenen ‘Reel Sektör Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’ sırasında yeni sera paketini açıklayan Aydın, paketten yeni sera yatırımı yapmak ya da serasına tadilat yaptırmak isteyen herkesin faydalanabileceğini belirtti. Aydın, üreticilere kaliteli finansman sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Aydın “Paketimizde iki önemli unsur var. Birincisi, iki yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz. 7 yıla kadar vade vereceğiz. Çok daha kısa vadede bunun tamamen geri dönüşümü mümkün ama biz buna rağmen daha rahat hareket edebilsin diye 7 yıla kadar vade verdik. Ayrıca sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği var” dedi.

FAİZİ YÜZDE 8.25

Başvuruların tüm Ziraat Bankası şubelerinde başladığını anlatan Aydın yüzde 8.25 faizle kredi imkanı olduğunu açıkladı. Aydın, başta Antalya olmak üzere, yaşanan meteorolojik olaylar nedeniyle zarar gören tüm üreticilere geçmiş olsun dilerken, yeni kredi paketinin tarım sektörüne ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Eskisine de yenisine de kredi imkanı

- Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından açıklanan yeni kredi paketinin detayları şöyle:

- Yeni sera yapımlarında, yatırım harcamalarının azami yüzde 75’ine kadar kredi kullandırılabilecek

- 7 yıla kadar vadelendirilebilecek

- Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne göre 2 yıla kadar anapara ödemesiz olacak.

- Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Bölgeleri’nde yapılacak yatırımlara destek verilecek.

- Atıl durumdaki seraların satın alınması ve bunların tadilatı ile modernizasyonu amacıyla da yeni sera kurulumunda olduğu gibi uzun vadeli krediler kullandırılacak.

- Mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonlarına yönelik olarak da üreticilere orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılacak.

- Doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde yeniden vadelendirilecek.

- İndirimli faiz oranları ile üretici desteklenmeye devam edilecek.

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