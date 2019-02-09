Serada sel-hortum zammını bitirecek adım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu sebze-meyve fiyatlarının düşmesi için atılacak adımlardan bir tanesi olan ‘Sera Destek Paketi’ belli oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından dün Antalya’da açıklanan kredi paketiyle seraların dayanıklı hale getirilmesi planlanıyor. Halen yüzde 90’ı dayanıksız olan seralar Ziraat Bankası tarafından verilecek destekle güçlendirilecek. Böylece zamlara gerekçe olan ‘Hortum vurdu-sel aldı’ bahanesi bitecek. Hüseyin Aydın’ın verdiği bilgiye göre kredi paketi dünden itibaren kullanıma açıldı. Yüzde 8.25 faiz oranıyla kullandırılacak ucuz kredi, 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacak. Üst limit ise 10 milyon liraya kadar çıkacak.

7 YIL VADE İMKANI

Antalya’da düzenlenen ‘Reel Sektör Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’ sırasında yeni sera paketini açıklayan Aydın, paketten yeni sera yatırımı yapmak ya da serasına tadilat yaptırmak isteyen herkesin faydalanabileceğini belirtti. Aydın, üreticilere kaliteli finansman sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Aydın “Paketimizde iki önemli unsur var. Birincisi, iki yıla kadar ödemesiz bir dönem veriyoruz. 7 yıla kadar vade vereceğiz. Çok daha kısa vadede bunun tamamen geri dönüşümü mümkün ama biz buna rağmen daha rahat hareket edebilsin diye 7 yıla kadar vade verdik. Ayrıca sera 100 birimlik bir yatırımsa 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırımı bitirdik, bir de işletme kredisi vereceğiz. Bunu da 14 ay vadede vereceğiz. 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteği var” dedi.

FAİZİ YÜZDE 8.25

Başvuruların tüm Ziraat Bankası şubelerinde başladığını anlatan Aydın yüzde 8.25 faizle kredi imkanı olduğunu açıkladı. Aydın, başta Antalya olmak üzere, yaşanan meteorolojik olaylar nedeniyle zarar gören tüm üreticilere geçmiş olsun dilerken, yeni kredi paketinin tarım sektörüne ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.