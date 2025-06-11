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Ekonomi

Serbest bölgelerden tarihi ihracat rekoru

Ticaret Bakanlığına bağlı serbest bölgeler, 2025 Mayıs ayında yatırım, üretim ve ihracata önemli katkı sağlayarak tarihi bir ihracat rekoru kırdı.

IHA11 Haziran 2025 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Serbest bölgelerden tarihi ihracat rekoru
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Ticaret Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren ve ülkemizin yatırım, üretim ve ihracatına önemli katkılar sunan serbest bölgeler, 2025 yılı mayıs ayında ihracatta tarihi bir rekora imza attı.

2024 yılının mayıs ayında 1 milyar 60 milyon dolar olan serbest bölgeler ihracatı, bu yıl mayıs ayında yüzde 11,2'lik artışla 1 milyar 180 milyon dolara yükseldi. Bu sayı, serbest bölgeler tarihindeki en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret dengesine de güçlü bir katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163'e ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 33 puanlık bir artışı işaret ederken dış ticaret fazlası ise 244 milyon dolardan 456 milyon dolara yükseldi.

En fazla ihracat yapan bölge ise 288 milyon dolarlık performansıyla Ege Serbest Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 36 milyon dolar (yüzde 14,4) artıran bölge, liderliğini bu yıl da korudu.

Ocak-Mayıs arası ilk 5 aylık dönemde serbest bölgelerden yapılan toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Bu değerle birlikte serbest bölgeler, Ocak-Mayıs döneminde de tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaşmış oldu. Bu sayıyla, serbest bölgeler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 5 ilinin ardına yerleşti. Ekonomik dinamizmin ve üretim gücünün simgesi haline gelen serbest bölgeler, ihracattaki ivmesini 2025'in ilk yarısında da sürdürüyor.

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