Yatırımcıların ilgi odağı olan altında hareketlilik devam ediyor. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 1, 67 primle başlayarak 287,5 lira seviyelerinde işlem görüyor. Serbest piyasa altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? sorularının yanıtları merak ediliyor. Gram altın bugün alışta 286,31 liradan satışta 286,37 liradan, çeyrek altın alışta 460,31 liradan satışta 471,78 liradan, yarım altın alışta 920,50 liradan satışta 943,59 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa altın fiyatlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 277,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,50 liradan, bin 827 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 848 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 786 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 806 liradan, 893 liradan alınan Yarım Ziynet 903 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.

26 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın bugün alışta 286,31 liradan satışta 286,37 liradan, çeyrek altın alışta 460,31 liradan satışta 471,78 liradan, yarım altın alışta 920,50 liradan satışta 943,59 liradan, tam altın alışta 1841,28 liradan satışta 1881,364 liradan işlem görüyor.

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 277,2 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, dün altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan yükselişe paralel yüzde 0,6 artarak günü 277,7 liradan tamamladı.

Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyle yüzde 0,2 düşüşle 277,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını 1.848 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.496,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da vereceği mesajların takip edileceğini belirtti.

Jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.