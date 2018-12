Serbest tüketici nedir EPDK son dakika 2018 Elektrikte serbest tüketici limiti ne kadar

Serbest tüketici nedir? EPDK son dakika 2018 Elektirikte serbest tüketici limiti ne kadar? Serbest tüketici haklarından kimler nasıl faydalanacak? Elektirikte serbest tüketici limiti düşürüldü mü? sorularına ilşkin araştırmalar yapılıyor. Konu ile ilgili sabah saatlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından bir son dakika açıklaması geldi. Enerji Piyasası 'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan son dakika açıklamasında, 2019 yılından itibaren elektrik faturası 67 TL'nin üzerinde gelen kullanıcıların serbest tüketici haklarından faydalanabileceğine yer verildi. EPDK son dakika 2018 Elektirikte serbest tüketici limiti ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Serbest tüketici olmak ve elektrik tedarikçisini değiştirmek için tüketicilerin yıllık belli bir elektrik tüketimi gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir. Elektrik tedarikçisini değiştirebilecek tüketiciler için tüketim limitleri yıllık olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kararlarla belirlenmektedir.

Elektrik Faturası 67 TL'nin Üzerinde Gelenler..



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından önemli bir karar alındı.



Edinilen son dakika bilgilerine göre, elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limitinin 2019 yılı için bin 600 kilovatsaat seviyesine kadar düşürüldüğü bildirildi.



EPDK'den konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında, serbest tüketici limiti değerine karşılık gelen piyasa açıklığının talep tarafında yüzde 95,4 olarak hesaplandığına yer verildi.



Söz konusu yeni uygulama ile aylık elektrik faturası 67 TL ve üzeri olan abonelerin, yeni yıldan itibaren serbest tüketici haklarından faydalanabileceğine yer verildi. Söz konusu açıklama şu şekilde;



"Serbest tüketici limitinin 2 bin kilovatsaatten bin 600 kilovatsaate düşürülmesiyle birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuşmuştur. Ülkemiz genelinde yıllık tüketimi bin 600 kilovatsaatten fazla tüketimi olan abone sayısı, toplam 19 milyon 501 bin 400'dür. Ülkemiz elektrik piyasası esas itibarıyla ikili anlaşmalara dayalı bir piyasa olup piyasada rekabetin tesis edilmesinin önemli araçlarından biri serbest tüketici uygulamasıdır. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata çerçevesinde serbest tüketici, tedarikçisini serbestçe belirleyebilmekte ve tedarikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın alabilmektedir."



SERBEST TÜKETİCİ HAKKI NEDİR?



Serbest tüketici, elektrik tedarikçisini seçme ayrıcalığına sahip gerçek veya tüzel kişilerin hepsine verilen addır. Serbest tüketici olabilmek için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan “Serbest Tüketici Limiti”nden daha yüksek elektrik enerjisi tüketmek gerekmektedir.





Aralık 2018 Serbest Tüketici Elektrik Fiyatları



Serbest Tüketici Uygulaması



Serbest Tüketici uygulaması adı verilen uygulama, elektrik piyasasının serbestleşmesi ile birlikte hayatımıza girmeye başlamıştır. Artık internet sağlayıcımızı, uydu televizyon sağlayıcımızı, telefon operatörümüzü değiştirebildiğimiz gibi, serbest tüketici olarak elektrik tedarikçimizi de değiştirebiliyoruz.



Bu şekilde elektrik tedarikçisi değiştirmenin mantığı numara taşımaya çok benzer, hatta daha kolay bile işlemektedir. Serbest tüketici olalım ya da olmayalım, elektrik kablolarımızın tüm bakım ve onarım işlemleri elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bu uygulamanın yanında, elektrik tedarikçiliği artık özelleştiğinden bu elektrik dağıtım şirketleri de özel şirketlerdir. Ancak dağıtım şirketlerinden elektrik satışı yetkisi alınmış ve bu görev elektrik tedarikçilerine verilmiştir. Serbest tüketici olan herkes de istediği elektrik tedarikçisinden elektrik tedariğini sağlayabilir. Elektrik tedarikçileri, elektrik dağıtım şirketleri tarafından işletilen kabloları kullanarak bizlere elektriğimizi ulaştırırlar.

2018 Serbest Tüketici Limiti



2018 yılı Aralık ayı itibarıyla geçerli olan EPDK kararı uyarınca serbest tüketici olmak için yıllık toplam 2000kWh elektrik tüketiminiz olması gerekir. Bu yıllık toplamda 816 TL elektrik faturası ödüyorsanız tedarikçi değiştirebileceğiniz anlamına gelmektedir. Daha detaylı açıklamamız gerekirse:



Limitler Nasıl Belirlenir?



Serbest tüketici limitleri EPDK tarafından hazırlanan ve yayınlanan yönetmeliklerle belirlenir. EPDK, piyasa şartlarını izleyerek her yıl bu limitleri günceller. 2001 yılından günümüze kadar kademeli olarak düşürülen limitler, 2018 yılında yıllık 2000kWh elektrik tüketimi yapan tüketicileri kapsamıştır. Bu limit doğrultusunda aylık ortalama 68 TL ve üzeri elektrik faturası olan herkes elektrik tedarikçisini değiştirme hakkına sahip olmuştur. Tedarikçisini değiştiren herkes ise ucuz elektrik kullanma hakkını elde etmiştir. Önümüzdeki yıl bu limitlerinin daha da düşmesi beklense de, şu an içinde yalnızca aylık ortalama 68 TL ve üzeri elektrik tüketimi olan tüketiciler elektrik tedarikçilerini değiştirebilmektedir.



Sistem çok basit işler; elektrik satan firmalar, şehrinizde kurulu olan, elektrik dağıtım şirketleri tarafından işletilen şebekeyi kullanarak elektriği size ulaştırır. Elektrik üretim şirketleri ürettikleri elektriği şebekeye verir ve bu şebeke tüm Türkiye’yi dolaştığından, firmalar ürettikleri elektriği her yerde satabilir. ve hiçbir altyapı değişikliği yapmadan -sayacınız, kablonuz vs. değişmeden- ucuz elektrik kullanmaya başlayabilirsiniz.

Serbest Tüketicilerin Avantajları



• Elektrik enerjinizin kalitesi değişmeden, daha ucuz elektrik kullanabilirsiniz.



• Farklı tedarikçilerin sundukları farklı hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Örneğin bir tedarikçi online elektrik faturası ödeme hizmeti sunarken, bir diğeri 24 saat çağrı merkezi hizmeti verebilir. Bu şekilde de sunulan hizmetlerden hangisi size cazip geliyorsa o tedarikçiye geçiş yapabilirsiniz.





• Sözleşme şartları (sözleşmeden cayma hakkı, fiyat garantisi süresi, fiyat garantisi şekli gibi) her tedarikçi için değişiklik gösterir. Sözleşme şartları cazip olan tedarikçiye geçiş yapabilirsiniz.



• Tamamen yenilenebilir kaynaklı üretilen elektriği kullanmanız teknik olarak mümkün olmasa da, üretim portföyünün tamamı yenilenebilir kaynaklı olan bir tedarikçiyi tercih ederek çevre duyarlılığını teşvik edebilirsiniz.



• Elektrik piyasası bir havuz sistemi olduğundan, aslında kullandığınız elektrik değişmez. Yalnızca havuza sizin için kimin elektrik vereceği değişir. Örneğin aylık 1000 liralık elektrik kullanımınız varsa, seçeceğiniz tedarikçi sizin için aylık 1000 liralık elektriği havuza verir. Bu şekilde de kullandığınız elektriğin kalitesi hiçbir şekilde değişmeyeceği gibi, elektrik enerjiniz de kesintiye uğramaz.



• Tedarikçi değiştirmenin sağladığı diğer avantajların yanında; daha önce bildiğiniz, güvendiğiniz ve iş yapmayı uygun gördüğünüz bir tedarikçiye geçiş yapabilirsiniz.



• Özel kampanyalardan yaralanabilirsiniz.



Değişiklikten sonra tüketiminiz düşerse ne olur?



Eğer bir defa limitleri geçip tedarikçinizi değiştirirseniz bir sene boyunca tüketiminiz düşse de tedarikçinizi hali hazırda değiştirmiş olduğunuz için bir sorunla karşılaşmazsınız. Ancak bir yılın sonunda bu limitlerin altında tüketiminiz olmaya devam ederse eski tarifelerinize, yani EPDK tarafından belirlenen ulusal elektrik tarifelerine otomatik olarak geri dönüşünüz gerçekleştirilir. Bölgenizde bulunan görevli elektrik tedarikçisi (eğer daha önce tedarikçi değiştirmediyseniz hali hazırdaki tedarikçiniz) sizlere ulusal tarife birim fiyatları üzerinden enerji tedariği sağlamakla yükümlüdür. Yeni geçiş yapmış olduğunuz tedarikçinizden tüketiminizin limitl altında olduğu için çıkartılmanız durumunda bu tedarikçiye (ya da herhangi bir nedenle bu tedarikçiden çıkışınızın yapılması durumunda) geçişiniz otomatik olarak yapılacaktır. Bu şekilde hiç bir zaman elektrik enerjiniz kesilmeyecektir.

Avrupa Ülkelerinde Serbest Tüketici



Elektrik piyasasının serbest ve rekabete açık bir piyasa haline getirilmesindeki esas amaç tüketicilerin daha kaliteli elektrik enerjisini daha cazip fiyatlarla kullanmasına olanak tanımak olarak belirlenmiştir. Ancak bu sürecin hayata geçirilmiş olmasında en büyük pay sahibi süreç de Avrupa Birliği Uyum Süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Adını ister Avrupa Birliği’ne uyum koyun, isterseniz de modernleşme olarak düşünün, sonuç olarak gelişmiş ülkelerin yıllar önce geçtikleri yoldan ülkemizin de geçmesi, böylelikle çağdaş bir piyasaya sahip olmamız hedeflenmektedir. Bu doğrultuda elektrik tedarikçisi değiştirme kavramının Avrupa ülkelerindeki serüvenini öğrenmek isteyebilirsiniz.



Avrupa Birliği üye ülkelerinin neredeyse tamamı elektrik piyasalarındaki serbestleşmeyi yıllar önce tamamlamış ve günümüzde bu ülkelerdeki elektrik piyasaları tam anlamıyla açık, rekabetin hızlı olduğu serbest piyasalar haline gelmiş ve tüketicilerin tamamı elektrik tedarikçilerini değiştirme hakkına sahip olmuştur. Elektrik piyasası serbest olan ülkelerin de en başında gelen, belki de en gelişmiş elektrik piyasasına sahip ülke İngiltere’dir. İngiltere’de elektrik piyasalarının rekabete açık hale gelmesi fikri 1968 yılında ortaya çıkmıştır. Ülkemizin elektrik piyasasının geçtiği yollardan yaklaşık 25 yıl önce geçmiş olan İngiltere’de 1999 yılında tüm tüketiciler elektrik tedarikçilerini değiştirme hakkına sahip olmuş, bunun sonucunda da İngiltere elektrik piyasasında 1999 ile 2006 yılları arasında çok ciddi anlamda fiyat düşüşleri yaşanmıştır.



Ülkemizde bir kaç yıl önce tecrübe ettiğimiz, elektrik dağıtım şirketleri ile elektrik tedarikçilerinin tam olarak özelleştirilerek birbirinden ayrı yapılar haline getirilme süreci İngiltere’de 1997 yılında tamamlanmış, 1997 ile 2000 yılları arasında ise her ne kadar piyasa kanunen serbestleşmiş ve serbest tüketici hakkı pek çok kişiye verilmiş olsa da, fiilen çok büyük bir rekabet gözlemlenememiştir. Bu, ülkemizin günümüzde geçirdiği döneme tekabül etmektedir. Ancak tedarikçi değiştirme hakkının her bir tüketiciye verilmesini müteakip elektrik piyasası tam anlamıyla serbestleşmiştir.