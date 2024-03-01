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Ekonomi

Serbest yatırım fonlarına yönelik esaslarda değişiklik

Serbest fonlar, portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitler dahilinde yatırım yapabilecek.

AA1 Mart 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Serbest yatırım fonlarına yönelik esaslarda değişiklik
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Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, serbest fonlar, portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitler dahilinde yatırım yoluna gidebilecek.

Ayrıca paylarını serbest fonların portföylerine alacak yabancı fonlar, ilgili otoriteden izin alacak. Hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilecek ve serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fon paylarına ilişkin kısıtlamalar getirilebilecek.

Serbest fonların portföyüne türev araçların yanı sıra swap sözleşmeleri de dahil edilebilecek. Serbest fonların portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitlere fonun KAP sayfasında yer verilecek. Limitlerin aşılması halinde ise kurucunun yönetim kurulu tarafından limitlere uyumun sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve fonun KAP sayfasında ilan edilecek.

  • Serbest fonlar
  • portföy stratejileri
  • yatırım limitleri

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