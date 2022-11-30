Serhat Baldan Atawich sektöre ilham veriyor

Fast food zinciri Atawich, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel enflasyonla birlikte doruğa ulaşan global ekonomik krizin olumsuzluklarını fırsata çevirmek isteyen yatırımcıların gözdesi oldu. Güçlü altyapısı ve uzman ekiplerle gerçekleştirilen operasyon ağıyla büyümeye devam eden şirket, 2022 yılı itibarıyla Türkiye ve Almanya'da franchise başvurularını değerlendirmeye aldı. Özkaynaklarla açılan şubeler, merkez ofis ve üretim bandı ile 1 yıl gibi kısa bir sürede yüksek kapasiteye ulaşan şirketin franchise politikasını şirketin genel müdürü Serhat Baldan anlattı.



KURUMSALLIĞA VE KALİTEYE ODAKLANIYORUZ

2023 yılının ilk bölümü için kendilerine 50 şube hedefi koyduklarını açıklayan Serhat Baldan, "Markamızın kurumsal kimliğini daha da güçlendirmek öncelikli amacımız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve bayilerimizle sağlam bir bağ kuracağız. Franchise için hedef bölgelerimizi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olarak belirledik. Yılın ilk çeyreğinde 50, yıl sonunda ise 100 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Yatırımcı başvuru sayımız şimdiden bu hedeflerin çok üstüne çıkmamıza imkan tanıyor. Ancak ince eleyip sık dokuyarak sayıya değil, kurumsallığa ve kaliteye odaklanıyoruz" diye konuştu.

FAST FOOD SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ YATIRIMCILARI İŞTAHLANDIRIYOR

Sistemi üretim, lojistik, mutfak akademisi, AR-GE ve kalite denetim birimleri ile bir bütün olarak tasarladıklarını belirten Serhat Baldan, franchise başvurularını kendi internet adreslerinden aldıklarını söyleyip ekledi "Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde insanlar çok yoğun çalışıyor. Üstelik zamanlarının büyük kısmı da trafikte geçiyor. Hâl böyle olunca evde yemek hazırlamak için yeterli zamanları bulunmuyor. Bu faktörler, fast food sektörünü besliyor ve yatırımı cazip hale getiriyor. Yüksek kâr oranı, kârdan alınan düşük pay ve sürecin profesyonelce yönetilmesi, sektörün potansiyeli yatırımcıların iştahını kabartıyor. Atawich'in güçlü yapısı sektördeki diğer markalara da ilham veriyor."