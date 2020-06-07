AA 07 Haziran 2020 Pazar 12:31 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 12:38

Birlikten yapılan açıklamaya göre, SETBİR yönetim kurulu ile Çin'e süt ürünü ihracatı izni almış firmalar, Ticaret Bakanlığının Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı, Pekin, Guangzhou, Şanghay'daki ticaret müşaviri ve ataşeleriyle çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, Çin'e süt ürünü ihracatının ayrıntılarını değerlendirdi.

Tezel, buradaki konuşmasında, Çin süt ürünleri pazarı için hem Çinli tüketicilerin damak tadına uygun hem de dünyaya özgü tatlara sahip ürünler üretmek gerektiğini belirterek, "Türkiye süt ürünleri sektörü, sahip olduğu teknoloji, bilgi birikimi ve üretim kapasitesiyle Çin'e ihracata hazır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de kayıt dışı üretilen sütün, bu talebin gereklerine uygun kalite ve arz yöntemleriyle sağlıklı koşullarda üretim yapan işletmelere kanalize edilmesi gerektiğini vurgulayan Tezel, şunları kaydetti:

"Çin'e ihracat yolunda, lojistik koşullar, lojistik kaynaklı raf ömrü sorunu, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın coğrafi şansları ve halihazır pazardaki hakimiyetleri, serbest ticaret anlaşmalarından kaynaklanan rekabet avantajları gibi zorlukları aşmamız gerekiyor. Umarım ki Dünya Süt Haftası'na denk gelen bu görüşme ülkemiz adına, sektörümüz adına bir başarı miladı olur. Tarım ve Orman, Ticaret, Dışişleri bakanlıklarımızın destekleri, Çin'deki ticaret müşavirliğimiz ve ticaret ataşeliklerimizin üstün gayretleriyle önemli bir pazar payı elde edeceğimize inanıyoruz."