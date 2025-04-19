Bakan Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kentte bulunduğu için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Botan Vadisi'nin sarp kanyonları, Rasıl Hacar'ın eşsiz kaya oluşumlarının ve Billoris Kaplıcalarının şifalı sularının Siirt'i sadece bir şehir değil adeta açık hava müzesi haline getirdiğini söyledi.

Siirt'in AK Parti hükümetleri nezdinde her zaman özel yere sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, Bakanlık olarak ülkenin her köşesindeki gibi bu kentte de ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerle, şehrin ulaşım ağlarını yeniden inşa ettiklerini, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına ivme kazandırdıklarını dile getiren Uraloğlu, Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini, 2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 137 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

- "ŞU ANDA 8 ÖNEMLİ KARA YOLU PROJEMİZİN ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR"

Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 2 kilometreden 110 kilometreye ulaştırarak Siirtlileri yollarda konfor ve güvenle buluşturduklarını, 186 kilometre tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini anlatan Uraloğlu, Siirt Çevre Yolu, Siirt Şehir Geçişi, Kozluk-Baykan Yolu, Batman-Beşiri-Kurtalan Yolu, Siirt-Tillo Yolu ve Küçüksu-Pervari Yolu gibi önemli projeleri tamamladıklarını, 57,2 kilometre uzunluğundaki Siirt-Eruh Yolu'nun 56,2 kilometresini sathi kaplamalı olarak bitirdiklerini ve proje kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini açtıklarını söyledi.

Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu ile Botan Çayı üzerinde inşa ettikleri Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı Beğendik Botan Köprüsü sayesinde Pervari ilçesinin Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu ulaşımını sağladıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu köprümüz, tedirginlikle geçilen Botan Çayı'nı tarihe gömdü ve üzerinde yapılan seyahati güle oynaya izlenen bir doğa seyrine dönüştürdü. Beğendik Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana toplam 1 milyon 810 bin araç geçti. Şu anda 8 önemli kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu, Siirt'imizin ulaşım altyapısında önemli bir dönüm noktasıdır. 21,2 kilometre uzunluğundaki bu proje, Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal Varyantı'nı ve 3 kilometre uzunluğundaki Havalimanı Bağlantı Yolu'nu kapsamaktadır. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttiğimiz bu güzergah, Reşat Baysal Köprülü Kavşağı ve 8 hemzemin kavşak ile de donatılmıştır."

Bu projeyle Siirt ile Kurtalan arasındaki yolu bölünmüş yola dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, sathi kaplamalı yolları bitümlü sıcak karışım kaplamayla yenileyerek Siirt-Batman aksında seyahat konforunu ve trafik güvenliğini artırdıklarını ifade etti.

Havalimanı bağlantı yolunun bölünmüş yol standardına kavuşmasıyla, vatandaşların havalimanına ulaşımını kolaylaştırarak bölgede üretilen fıstık, bal ve diğer tarım ürünlerinin yurt içi ve dışı piyasalara erişimini de hızlandırdıklarını kaydeden Uraloğlu, "Hizmete sunduğumuz bu projeyle seyahat süresini 14 dakikaya düşürerek zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon salınımını 2 bin 541 ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Yolun Siirt'in ticaret ve turizm potansiyelini daha da büyüteceğini, bölgenin ekonomik kalkınmasına güçlü katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, bölgedeki tarım ve sanayi ürünlerinin limanlara ve uluslararası pazarlara ulaşımının hızlanacağını, Siirt'in ihracat hacminin daha da büyüyeceğini vurguladı.

- SİİRT İLE KURTALAN ARASINDA YENİ DEMİR YOLU HATTI YAPILACAK

Kentin hava ve demir yolu altyapısını da güçlendirdiklerine işaret eden Uraloğlu, havalimanını yenileyerek sivil havacılığa kazandırdıklarını, Ankara ve İstanbul'a haftalık 14 uçuş gerçekleştirdiklerini, talebi karşılamak için yıllık 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkaracak yeni terminal binasının çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önemli bir müjde vermek istiyorum. 23 yıllık dönemde Siirt'e 37 milyar liralık bir yatırım yaptık. Şimdi bakın bugün tek bir projede 30 milyar liralık bir yatırımdan bahsedeceğim. Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'ni 2025 yılı yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın ihalesini 28 Mayıs'ta yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır. Ayrıca, Yolçatı-Diyarbakır-Kurtalan ve Diyarbakır-Mazıdağ hattını modernize ederek dizayn hızını saatte 160 kilometreye de çıkaracağız. Hiç şüpheniz olmasın ki Siirt'in manevi mirasını geleceğe taşıyacak, ekonomik ve sosyal hayatını güçlendirecek projelerle yanınızda olmaya devam edeceğiz çünkü Cumhurbaşkanımızın bütün illerimize mutlaka bir ilgisi var ama Siirt'in ayrı bir yeri var. Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havalimanı Bağlantı Yolu'nu başarıyla tamamlayan yüklenici firmalara, Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de Siirt'e önemli bir yatırımı daha kazandırdıklarını dile getirerek, Siirt'in yanı sıra Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Mardin il sınırlarında yer alan Ilısu Barajı'ndan etkilenen yol ağlarını yeni güzergahları üzerinden inşa ederek hizmete sunmayı sürdürdüklerini söyledi.

Mevcut yol ağının standardını yeni yatırımlarla yükselttiklerini anlatan Gülşen, açılışını yapacakları yolun Siirt'in sosyal ve ekonomik hayatına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Gülşen ile diğer katılımcılar, kurdele keserek yolun açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Uraloğlu, açılışını yaptıkları yolda Togg kullandı.

Törene AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, belediye başkanları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.