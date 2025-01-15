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Ekonomi

Seyahat süresi 17 dakikaya düşecek: Kritik çevre yolu açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin Cuma günü açılacağını bildirdi. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağını bildiren Bakan Uraloğlu, 'Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak.' dedi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Seyahat süresi 17 dakikaya düşecek: Kritik çevre yolu açılıyor
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Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesiminin açılışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu kesimin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını aktaran Uraloğlu, "Konya, ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantılarıyla önemli bir kavşak noktası konumunda. Konya Çevre Yolu'nun ikinci kesimi 17 Ocak Cuma günü trafiğe açılacak. Böylelikle Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak." değerlendirmesinde bulundu

Uraloğlu, Konya Çevre Yolu'nu 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik ilk kısım çalışmalarını 2020'de tamamlayarak trafiğe açtıklarını anımsattı.

Söz konusu çevre yolunun ikinci kısmının 46 kilometre, üçüncü kısmının ise 54 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Yolun tamamını 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Trafiğe açılacak kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit, 57 menfez inşa edilmiş, 44 bin fidan dikilmiştir. Aksaray-Adana aksındaki 16 kilometrede çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

"KARBON EMİSYONU 81 BİN 400 TON AZALTILACAK"

Uraloğlu, projeyle, bölgeler arası önemli bir geçiş noktasında bulunan Konya'nın taşıdığı transit trafik yükünün çevre yoluna aktarıldığını belirtti.

Projenin, Konya şehir içinde kalan eski çevre yolundaki trafiğe nefes aldırılacağına da işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Önemli turizm ve ticaret merkezlerine hızlı ve güvenli trafik akışı sağlayacak projeyle, Konya'nın ulaşım standardı artırılarak sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanacak. Afyonkarahisar aksı ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat edilerek sağlanan ulaşım, 10 kilometre kısaltılıyor. Projeyle seyahat süresi 49 dakikadan 17 dakikaya düşürülecek, böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan 1,4 milyar olmak üzere yıllık 6 milyar lira tasarruf sağlanacak, karbon emisyonu 81 bin 400 ton azaltılacak."

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