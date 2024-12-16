İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9669
  • EURO
    36,7269
  • ALTIN
    2991.71
  • BIST100
    10095.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya indi! 4,1 milyar lira cebimizde kaldı
Ekonomi

Seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya indi! 4,1 milyar lira cebimizde kaldı

2020'de hizmete giren Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. Seyahat süresini 2 saat 22 dakikaya düşüren mega proje ile toplamda 4,1 milyar lira tasarruf edildi.

16 Aralık 2024 Pazartesi 14:07 - Güncelleme:
Seyahat süresi 2 saat 22 dakikaya indi! 4,1 milyar lira cebimizde kaldı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, son 4 yılda otoyolu 24 milyon 265 bin araç kullandığını Ankara-Niğde Otoyolu ile zamandan 2,7 milyar lira ve akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 4,1 milyar lira tasarruf edildiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Otoyolun 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, "Ankara-Niğde Otoyolu'muzun 4. yaşını kutluyoruz. Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan TEM Otoyolu'nda kesintisiz ulaşım sağlayan otoyolumuz açıldığı günden beri 24 milyon 265 bin araca hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

-ANKARA-NİĞDE ARASI SEYAHAT SÜRESİ YARIYA İNDİ

Bakan Uraloğlu, otoyolu 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini kaydetti. Uraloğlu, "Otoyolun hizmete açılması ile Ankara-Niğde arası seyahat süresi 4 saat 14 dakikadan 2 saat 22 dakikaya indi. Zamandan 2,7 milyar lira, akaryakıttan 1,4 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 4,1 milyar lira tasarruf ediyoruz. 102 bin ton karbon emisyonun da önüne geçiyoruz." dedi.

-"OTOYOL UZUNLUĞUMUZU 3 BİN 796 KİLOMETREYE YÜKSELTTİK"

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğunu anımsatarak, "Yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 701 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometre den 31 bin 669 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik." açıklamasında bulundu.

Milli lokomotif için 3 yeni fabrika

Avrupa'nın lideri İstanbul Havalimanı

5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.