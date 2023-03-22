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Ekonomi

Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü! Tarihi Yarımada'da çile bitti

Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümü ile seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
Seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü! Tarihi Yarımada'da çile bitti
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Çanakkale'nin ulaşım standardını yükseltecek karayolu yatırımları çerçevesinde, Avrupa Yakası'nda Tarihi Yarımada'da ulaşımı sağlayan 47,5 kilometrelik Gelibolu-Eceabat Yolu Projesi'nin 32 kilometrelik bölümü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünde Seddülbahir Kalesi'nin açılışı sırasında canlı yayın bağlantısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek

Tamamlanan kesimde tek tüplü inşa edilen 2 bin 560 metrelik T-1 Tüneli, 644 metrelik T-1A Tüneli, 1355 metrelik T-2 Tüneli ve 792 metrelik T-3 Tüneli olmak üzere toplam 5 bin 351 metre uzunluğunda 4 adet tünel yer alıyor. Proje ile mevcut güzergahta 900 metre kısalırken, seyahat süresi 45 dakikadan 25 dakikaya düştü. Gelibolu-Eceabat Yolu ile zamandan 126 milyon TL, akaryakıttan 35 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 161 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyonu ise 4 bin 432 ton azaltacak.

İnşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı

Gelibolu-Eceabat yolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ve bünyesinde her biri ayrı bir kahramanlık örneğini yansıtan çok sayıda şehitlik, heykel, siper bulunan, ülkenin ve milli benliğin dünya kamuoyuna aktarılması açısından önem arz eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağlandı. Proje çerçevesinde inşa edilen tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlandı.

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