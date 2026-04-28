  • Seyahat süresi 4'ten 1,5 saate düşecek! İstanbulluların beklediği projede test sürüşleri başladı
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabında test sürüşleri başladı. Proje tamamlandığında İstanbul-Edirne arası yolcu seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya, yük taşımacılığı süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek.

AA28 Nisan 2026 Salı 11:51 - Güncelleme:
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde altyapı, üstyapı ve demir yolu bakım teknik elemanları (EST) yapım çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu hattın belli bölümlerinde test sürüşleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Yüksek hızlı tren setiyle belirlenen güzergahlar üzerinde geliş ve gidiş istikametinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.

Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük trenleriyle ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.

Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatla, hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.

Projenin tamamlanmasıyla, tarihi İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan birinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

