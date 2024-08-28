Seyahat süresi sadece 9 dakikaya düşüyor! Türkiye'nin KKTC'deki mega projesinde geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu, KKTC'deki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Uraloğlu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun tamamını hizmete aldığında 21 dakika süren seyahat süresinin sadece 9 dakikaya ineceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında satır başları;
* Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun tamamını hizmete aldığımızda 21 dakika süren seyahat süresini sadece 9 dakikaya indirmiş olacağız.