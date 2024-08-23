Seyhan Belediyesi'nden ballı ihale

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi, 119 ulaşım aracı ve iş makinesi kiralanması için mayıs ayında ihaleye çıktı. 38 milyon liralık ihaleye 3 firma katıldı; ikisi 'sıfır' teklif verdi. Artı Yol Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 37 milyon 739 bin 90 liralık teklifini ihale komisyonuna sundu.

Belediyenin 11 Haziran 2024 tarihinde açıkladığı sonuçlara göre ihale Artı Yol'da kaldı. Firmanın ihale tarihinden 84 gün önce kurulduğu Adana Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün resmi belgeleriyle doğrulandı. Şirket sahibinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a yakın bir isim olduğu öne sürüldü.

Belediye Başkanı Oya Tekin

"CHP GERÇEĞİ BU"

Akşam Gazetesi'ne konuşan, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, "Seyhan Belediyesi, geçtiğimiz mayıs ayında araç kiralaması için yaklaşık 38 milyon liralık bir ihale yapıyor. Buraya tek bir firma katılıyor. Kuruluş tarihi; 16 Şubat 2024. Bu firma 37 milyon 739 bin TL bedel veriyor. Adrese teslim ihale. CHP'li belediyelerin gerçeği bu" dedi.

Ozan Gülaçtı

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