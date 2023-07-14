Seyyanen zamlar ne zaman yatacak? Seyyanen zam hangi tarihten itibaren geçerli?

Memur maaşlarında, 1 Temmuz'dan itibaren enflasyon farkı dahil yapılması beklenen artışa ilave olarak, Seyyanen zam kapsamında net 8 bin 77 TL'lik artış yapılmasını öngören yasa teklifi mecliste kabul edildi. TBMM'ye sunulan yasa tasarısında seyyanen zammın 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bu kapsamda memurlar, seyyanen zam kapsamında 14-15 günlük farkın yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki Seyyanen zam hangi tarihten itibaren geçerli olacak? Seyyanen zamlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SEYYANEN ZAMLAR NE ZAMAN YATACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memurlara yüzde 17.55 zammın yanı sıra 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılması bekleniyordu. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasına ve 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasını öngören yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Seyyanen zamla ilgili olarak merak edilen bir diğer konu ise zammın hangi tarihten itibaren geçerli olacağıdır. Memur maaşlarında 14-15 günlük farkın maaşlara yansıtılacağı tahmin ediliyor. Normalde memur maaş zam farkları 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde hesaplanır. Ancak seyyanen zam yapılması durumunda tarihler değişebilir.

TBMM'ye sunulan yasa tasarısında seyyanen zammın geçerli olacağı tarihin 15.07.2023 olacağı belirtiliyor.

SEYYANEN ZAM HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?



Şayet sennayen zamlar 15.07.2023. tarihten itibaren geçerli olursa seyyanen zam farkı da temmuz ayında yarı oranda maaşlara yansıtılacak. Ancak özel bir düzenleme yapılarak seyyanen zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı maddesi eklenirse o zaman memur maaşlarının temmuz ayı kısmında 8 bin liralık seyyanen zammın tamamı yansıtılmış olacak.

Memur zammının yanı sıra emekli sandığı, SSK ve Bağ-kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen kanunla; Kovid- 19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek. Kiralara uygulanan yüzde 25'lik artış oranının süresi bir yıl uzatıldı.