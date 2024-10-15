Sezemin: Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinin genel inşaat işleri tamamlanmak üzere

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nda gelecek vaat eden iş birliği alanlarını katılımcılarla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rosatom, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin ana ortağı oldu.

Etkinlik kapsamında, Rosatom'un Türkiye pazarına yönelik enerji çözümleri odaklı ürün portföyü ile lityum iyon pil ve enerji depolama teklifleri hakkında da sunumlar gerçekleştirildi.

Rosatom'un fuar kapsamında açtığı stant ise Akkuyu NGS sahasında uygulanan VVER-1200 reaktör teknolojisine dayanan yenilikçi yüksek kapasiteli nükleer enerji projelerine adandı.

Stantta, Akkuyu NGS projesinin artırılmış gerçeklik ile interaktif bir uygulama kullanılarak hazırlanan görselleri de yer aldı.

Etkinliğin katılımcıları Rosatom'un kara ve deniz tabanlı düşük kapasiteli NGS projelerinin yanı sıra şirketin rüzgar enerjisi projeleri ve enerji depolama çözümleri hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu.

- "NÜKLEER ENERJİ, DÜŞÜK KARBONLU BİR ENERJİ PORTFÖYÜ OLUŞTURMAK İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin enerjideki gelecek hedeflerinde nükleer enerjinin rolüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Akkuyu NGS'nin hayata geçirilmesi ve nükleer enerjinin ülkeye sağladığı yatırım, sosyal ve ekonomik etkinin mükemmel bir örneği. Nükleer Güç Santralleri, ulusal GSYİH'nın sürdürülebilir büyümesini sağlıyor, binlerce yeni iş yaratıyor, ekonominin yüksek teknoloji sektörlerinin gelişimini teşvik ediyor ve insanların hayatlarını daha iyiye doğru değiştiriyor. Nükleer enerji, düşük karbonlu bir enerji portföyü oluşturmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için güçlü bir araç. Türkiye'nin sürdürülebilir faaliyetler sınıflandırmasına dahil edilmesinin ve nükleer enerjinin tüm dünyada kabul edildiği gibi güvenilir bir düşük karbonlu enerji kaynağı olarak tanınmasının, ülkedeki ve gelecekteki enerji projelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için elverişli koşullar sağlayacağına inanıyoruz."

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin de Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS projesinin son durumu ile açıklamalarda bulundu.



Sezemin, "Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesinin genel inşaat işleri tamamlanmak üzere. Devreye alma hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 1'inci güç ünitesinin işletmeye alınması için bütün gücümüzü ve imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu kapsamda güç ünitesinin tüm sistemleri ve bileşenleri kademeli olarak operasyonel duruma getiriliyor ve tasarım parametrelerine uygunluğu kontrol ediliyor. Diğer güç ünitelerindeki çalışmalar da planlandığı gibi yürütülüyor." ifadelerini kullandı.