Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 10 Aralık’ta yapacak

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İkinci toplantı 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantı 17 Aralık'ta TİSK'te saat 14.00'te olacak." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı sona erdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

Bakan Selçuk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücretin tespiti konusunda ilgili tüm tarafların teklif ve görüşlerini komisyonda her zaman açıkça sunduğunu belirterek, işçi ve işverenlerle tüm çaba ve ortak hedeflerinin sürdürülebilir bir kalkınmayı tesis edecek şekilde asgari ücreti ideal bir noktaya getirebilmek olduğunu söyledi.